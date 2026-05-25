Los jugadores de Nintendo Switch 2 ya tienen otro título interesante para sumar a su colección. Atari y Nightdive Studios confirmaron que System Shock 2: 25th Anniversary Remaster estará disponible en cuestión de horas para la nueva consola híbrida y podrá descargarse desde la eShop.

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El regreso de este clásico llamó mucho la atención entre los fans de los shooters retro y los juegos de terror espacial. La entrega original debutó en 1999 y se convirtió en un juego de culto gracias a su mezcla de acción, exploración y elementos RPG.

Ahora, esta nueva edición busca modernizar la experiencia para una nueva generación de jugadores y aprovechar el hardware de Nintendo Switch 2.

Una versión mejorada para disfrutar el clásico de otra forma

La remasterización incluye varias mejoras visuales y ajustes importantes para hacer la experiencia más cómoda. Según sus responsables, el juego cuenta con personajes mejorados, nuevos modelos de armas y animaciones renovadas.

También se añadieron mejoras de calidad de vida y soporte optimizado para controles. Esto promete una experiencia más fluida para quienes jueguen en consola portátil o conectados al televisor.

Uno de los detalles más interesantes es que esta edición incluye cooperativo con cross-play. Gracias a eso, los jugadores podrán compartir la aventura con usuarios de otras plataformas.

Además, los usuarios podrán elegir entre 3 ramas militares diferentes: O.S.A, Marines o Navy. Cada una ofrece estilos distintos para enfrentar los peligros de la estación espacial.

El terror y la ciencia ficción vuelven con fuerza

Para muchos jugadores, System Shock 2 es uno de los títulos más influyentes dentro de los FPS modernos. Incluso varias franquicias actuales tomaron inspiración de su atmósfera y sistemas de progresión.

Nightdive Studios se ganó una buena reputación gracias a sus remasterizaciones de juegos clásicos. Por eso, varios fans esperan que esta nueva versión esté a la altura del legado del título original.

Todo apunta a que será una gran opción para quienes buscan experiencias más retro y desafiantes en la consola.

¿Piensas darle una oportunidad a System Shock 2: 25th Anniversary Remaster? ¿Te gustan los juegos clásicos de terror y ciencia ficción? Cuéntanos en los comentarios.

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