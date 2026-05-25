Star Wars es una franquicia atemporal. No importa cuántos años pasen, siempre habrá hambre entre los fans por una nueva película, una nueva serie o animación. La era reciente de la saga tiene resultados contrastantes, pero hay historias que han tenido mucho éxito, como The Mandalorian.

Sin embargo, como todo producto de mercado, es posible que haya un desgaste por el lanzamiento constante de producciones y esto se refleja en los resultados.

Recientemente se estrenó Star Wars: The Mandalorian and Grogu, filme protagonizado por Pedro Pascal en su icónico papel del universo de George Lucas. El detalle es que sus primeros resultados no son extraordinarios y ya tiene un nada honroso título a nivel comercial.

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A Star Wars: The Mandalorian and Grogu no le fue bien en taquilla

Star Wars: The Mandalorian and Grogu tuvo mal estreno

El pasado 21 de mayo se estrenó Star Wars: The Mandalorian and Grogu, filme que continúa con la historia de la popular serie protagonizada por Pedro Pascal.

Aunque se trata de un proyecto realizado con un presupuesto menor en comparación con otras producciones -costó $165 millones de dólares y es el filme más barato de Star Wars que ha hecho Disney en busca de mejorar la rentabilidad- había grandes expectativas por su debut.

Sin embargo, los resultados no son los que se esperaban. De acuerdo con un reporte de Variety, Star Wars: The Mandalorian and Grogu recaudó $102 millones de dólares en taquilla durante su estreno.

Esta cifra la convierte en la película que menores ingresos obtuvo en box office desde que Disney compró la marca y todo lo relacionado en 2012.

El resultado coloca a la película por debajo de Solo: A Star Wars Story de 2018 que en su estreno recaudó $103 millones de dólares.

¿Qué dice la crítica de la película de The Mandalorian?

Antes de hablar sobre la recepción de la crítica, debemos explicar qué es Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu es una película del universo de Star Wars que continúa la historia del cazarrecompensas Din Djarin y su inseparable aprendiz Grogu.

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Se ambienta después de los acontecimientos de la serie The Mandalorian y combina acción, exploración espacial y el legado mandaloriano. La dirección corrió a cargo de Jon Favreau.

Las reseñas no son positivas con este filme. En este momento, tiene 53 en Metacritic y 7.1 en la plataforma IMDb.

La película dividió opiniones, y aunque los expertos y fans coinciden en que la relación entre Din Djarin y Grogu, así como los eventos en la historia, son divertidos y mantienen la esencia de la saga, también la consideran un episodio largo de Disney+ más que una experiencia cinematográfica.

¿Ya viste Star Wars: The Mandalorian and Grogu? ¿Qué te pareció? Cuéntanos en los comentarios.

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