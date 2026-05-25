El misterio alrededor de Project M sigue creciendo. El nuevo juego exclusivo para Nintendo Switch 2 de Bloober Team todavía no muestra gameplay ni detalles oficiales, pero el estudio ya dejó claro algo importante: quiere hacer un juego de terror que sólo tenga sentido en una consola de Nintendo.

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Piotr Babieno, CEO de la compañía, habló recientemente sobre la visión del proyecto y dejó ver que el equipo está buscando ideas bastante diferentes para aprovechar la consola híbrida. Según sus declaraciones, el objetivo es crear una experiencia “únicamente Nintendo”, sin perder el tono oscuro, perturbador y totalmente enfocado en el horror.

La propuesta llama mucho la atención porque Bloober Team viene de trabajar en experiencias psicológicas intensas como Silent Hill 2 Remake y Layers of Fear. Ahora parece que el estudio quiere combinar esa identidad con las características especiales de Nintendo Switch 2.

Bloober Team quiere explorar nuevas formas de hacer terror en Nintendo Switch 2

Babieno explicó que el estudio se pregunta constantemente qué puede hacer Nintendo Switch 2 en el género de horror que otras plataformas simplemente no pueden replicar igual.

El directivo aclaró que no se refiere únicamente al poder gráfico. La verdadera curiosidad del equipo está en cómo las funciones de la consola pueden cambiar la manera de experimentar miedo.

Entre los aspectos que mencionó aparecen la portabilidad, la cercanía con el juego, las funciones del control, la inmersión y hasta el comportamiento del jugador. Todo eso podría influir directamente en el diseño del horror.

Según Babieno, las plataformas de Nintendo suelen inspirar decisiones creativas que probablemente no existirían en PC, PlayStation o Xbox. Precisamente eso es lo que más emociona al estudio.

Además, dejó claro que el objetivo no es hacer un juego más casual o “seguro”. Al contrario, quieren mantener una experiencia intensa, oscura y perturbadora mientras aprovechan la identidad de Nintendo.

Project M todavía es un misterio, pero las expectativas ya son enormes

Por ahora, Project M sigue siendo un proyecto rodeado de incógnitas. No existe fecha de lanzamiento ni detalles sobre la historia o mecánicas principales.

Sin embargo, las declaraciones de Babieno ya provocaron muchas teorías entre los jugadores. Algunos creen que el juego podría usar funciones especiales de los Joy-Con, mientras otros imaginan experiencias relacionadas con sonido envolvente, vibración avanzada o elementos de juego portátil.

También resulta interesante que el CEO preguntó cuáles juegos de terror lanzados en plataformas Nintendo dejaron la mayor impresión en los fans. Eso sugiere que el estudio está investigando cuidadosamente cómo conectar el horror con el estilo de la marca.

¿Crees que Nintendo Switch 2 puede ofrecer una experiencia de terror diferente? ¿Qué funciones de la consola te gustaría ver en Project M? Cuéntanos en los comentarios.

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