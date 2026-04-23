2XKO evoluciona y recibe a Akali como parte de su nueva estrategia; te contamos si vales la pena y cuáles son los planes de Riot Games para el futuro

Riot Games se mantiene firme a pesar del aparente fracaso de 2XKO. El despido de la mitad del equipo encargado del juego de peleas alertó a los jugadores sobre un inevitable final, pero el lanzamiento de Akali, la nueva campeona que se sumó a la plantilla de personajes, demuestra que sus planes para este año siguen en pie. Es curioso que, a pesar de sus altibajos, Riot Games presente el futuro de 2XKO con más transparencia que antes.

Además de agregar nuevos modos, skins, un nuevo Fuse y escenarios en camino, Riot Games sigue con la intención de corregir sus errores hasta alcanzar la calidad deseada. Es un camino complicado, pero con este roadmap, los creadores de League of Legends prometen mantener con vida su free to play de peleas por lo que resta del año. Sumado a esto, sus planes de apoyar a la comunidad de juegos de pelea con grandes premios demuestran que 2XKO lucha por sobrevivir y, con suerte, atraer a nuevos jugadores.

Dentro de esta oleada de contenido podemos encontrar a Akali, uno de los campeones más solicitados que al fin se sumó al plantel de personajes este mes. Akali es una kunoichi con buen alcance y ataques sorpresa que la colocan como un personaje excelente para hacer mucha presión. Una de sus mayores fortalezas es su velocidad, convirtiéndose así en la campeona más rápida del juego. A continuación, te cuento todos los detalles de esta veloz asesina en este análisis.

Un ninja se mueve mejor en las sombras

Akali es una kunoichi, por lo tanto, su arquetipo es fácil de entender porque, como buen ninja, su potencial recae en su velocidad y algunos movimientos sorpresa. Además de ser el personaje más rápido del juego, Akali cuenta con ataques normales con buen rango a media y larga distancia. Sus ataques se basan en el uso de su kama, un arma tradicional japonesa similar a una hoz, y un kunai, una pequeña cuchilla que se asocia con el ninjutsu.

Lo primero que notamos con Akali es que cumple por completo con el arquetipo del shinobi que hemos en otros juegos. Por ejemplo, Chipp Zanuff en la saga Guilty Gear, Kimberly de Street Fighter 6 o Hokutomaru de Fatal Fury: City of The Wolves. Esto quiere decir que es extremadamente rápida, tiene montones de trucos bajo la manga y mucha libertad de movimiento.

Comencemos con una de las características únicas de Akali, su doble salto. Hasta el momento, Akali es el único personaje de 2XKO con la capacidad de saltar dos veces seguidas, con la opción de cambiar su trayectoria. Esto es muy útil para extender combos en el aire, pero sobre todo para que el oponente intente alcanzarte un ataque antiaéreo y, al fallar, puedas castigar su error. Esta es una herramienta sencilla, pero bien recompensada si se usa correctamente. También, Akali puede rebotar en los extremos del escenario; lo interesante es que puede cancelar algunos movimientos, esto puede dar acceso a rutas de combos más complejas y mejor optimizadas. Otro uso común es usar este rebote en la esquina en conjunto con el doble salto para modificar la presión o salir de la esquina si estamos en una situación desfavorable.

En cuanto a sus ataques normales, puedo decir que son regulares, ya que la mayoría están diseñados para golpear a corta distancia. Pero no todo está perdido, porque tiene golpes únicos que funcionan como continuación de otros, es decir, necesitas seguir una ruta preestablecida. Por ejemplo, si presionas el golpe fuerte 3 veces, Akali golpeará con su kama hasta dejar al oponente en el piso, pero si estamos al borde del escenario, podemos extender nuestro combo aún más. También es posible usar el ataque antiaéreo y presionarlo nuevamente para jalar al oponente desde lo alto y así tener un rebote extra para extender nuestros combos.

Con sus ataques especiales la cosa cambia, ya que lo único que le falta a Akali son proyectiles de largo alcance y tal vez un counter. El primer ataque es ejecución perfecta, que recorre la pantalla a gran velocidad y puede cambiar de lado al oponente al activar el segundo golpe. Seguimos con paso del ocaso, una teletransportación con la opción de aparecer en el mismo lugar o avanzar hacia adelante; también es posible usarla en el aire para aparecer inmediatamente en el piso. Este movimiento es común en muchos juegos y cumple con la función de destantear al oponente o reducir distancias.

Otro ataque muy poderoso de Akali es la Segadora crepuscular, un golpe con la kama que, al impactar, activa la bomba de humo al final. Este ataque es básico y es recomendable usarlo para garantizar una nube de humo al terminar la ofensiva. Esta técnica es muy importante, pero ya hablaré a detalle de esto más adelante. En cuanto a opciones aéreas, Akali tiene al corte de Luna Creciente que ataca con un movimiento giratorio con la posibilidad de cambiar de lado. Esto es muy útil en situaciones ambiguas donde es difícil adivinar el lado del ataque por la saturación de elementos en pantalla.

Por último, tenemos los kunai, que funcionan como proyectiles de corto alcance, este ataque es poco útil en condiciones normales. Su potencial sale a relucir con el manto crepuscular, donde, además de dar un salto y lanzar las cuchillas, Akali se teletransporta varias veces a elección del jugador. Este recurso es diferente a los proyectiles que usan otros personajes, pero es bueno para presionar al oponente.

El arte del engaño

Ahora hablemos de la mejor forma de aprovechar las habilidades de Akali, y es a través de los mixups. Te explico: un mixup es una situación donde, al tener la ofensiva, podemos confundir al enemigo mientras trata de predecir nuestro próximo ataque. Para esto, necesitamos crear el momento perfecto en el que el oponente no pueda ver claramente lo que está pasando en pantalla mientras trata de adivinar el siguiente ataque.

Por fortuna, Akali tiene muchas herramientas que le ayudan a ocultarse mientras se mueve a toda velocidad. Por ejemplo, el Manto crepuscular, que pone una cortina de humo con diferentes efectos. Esta bomba de humo es un recurso muy importante que tendrás que activar al terminar tus combos y dejar todo listo para el siguiente ataque. También puedes hacerlo con el super, Shuriken crepuscular, que, después de lanzar un poderoso proyectil, explota para dejar lista la nube de humo.

El secreto es que, después de activar este movimiento, Akali tendrá muchas mejoras; por ejemplo, atravesar al oponente, pasar de largo los proyectiles del oponente y darle diferentes efectos a los ataques especiales. Eso hace que las teletransportaciones se puedan cancelar en sí mismas y sean más rápidas; puede desaparecer al lanzar los kunai, tiene acceso a un agarre especial y otras mejoras. Por esta razón, es muy importante usar la bomba de humo cada que sea posible y sacarle el mayor provecho. Solo debemos tener en cuenta que el manto crepuscular estará activo por 5 segundos o hasta que Akali reciba un golpe.

Si, después de dominar este sistema, aprovechamos las ventajas del fuse Freestyle, Akali puede convertirse en una máquina de mixups que hará perder la cabeza al rival. A primera vista, Akali puede parecer algo débil y un personaje difícil de dominar, pero vale la pena aprender a combinar sus herramientas para incomodar al oponente con su presión constante.

Por último, tenemos sus supers; cada uno fue pensado para cumplir con una función específica. Por ejemplo, el Shuriken crepuscular del que hablé antes, es ideal para marcar distancia o simplemente dejar la cortina de humo activa. El siguiente es Descanso eterno, que funciona como agarre; esto es importante porque puedes atrapar al oponente desprevenido y tomarlo por sorpresa, aunque intente bloquear el ataque. Finalmente, está Ascenso del ocaso, un super nivel 3 que es invencible en los primeros cuadros de animación y hace mucho daño.

Un buen personaje en 2XKO no es suficiente!

2XKO sigue su ruta evolutiva y Akali le viene bien en esta nueva etapa porque es un personaje que funciona en el formato tag. Después de jugar con ella, me da la impresión de que esta peleadora tuvo un mejor proceso de diseño y planeación que el resto, porque encaja con el caos y el ritmo frenético del juego. Akali es una buena elección si estás acostumbrado a juegos más rápidos o si vienes de títulos como Dragon Ball FighterZ. Te sentirás como pez en el agua.

La inclusión de Akali es un buen acierto después de tantos errores que hicieron caer hasta el piso nuestras esperanzas en 2XKO pero, a pesar de que el panorama se ve favorable, Riot Games necesita meterle turbo a sus planes para competir con juegos tan prometedores como Marvel Tōkon: Fighting Souls. 13 personajes disponibles no son suficientes y, aunque la campeona Senna será lanzada próximamente, es complicado creer que 2XKO pueda aguantar este ritmo después de 2026. Recuerda que puedes jugar 2XKO totalmente gratis en PlayStation 5, PC y Xbos Series X|S.

Mientras esperamos, nos gustaría saber qué opinas de Akali. ¿Te parece un buen personaje? ¿Qué otro campeón te gustaría ver en 2XKO? No olvides dejarnos tus respuestas en los comentarios o en Discord.

Sigue en LEVEL UP.

Video relacionado: 2XKO – ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!