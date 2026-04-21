Project Helix: Xbox desmiente un sonado rumor sobre su próxima consola, pero deja una duda importante que preocupa a los fans

La nueva generación se aproxima y, al parecer, en cuestión de meses conoceremos mas detalles sobre Project Helix. El nuevo sistema de Xbox llegará con una propuesta híbrida que combinará lo mejor del mundo de las consola y Windows. Por ello, es normal saber que hay muchas expectativas por el sistema y también bastantes rumores sobre sus capacidades.

Jason Ronald, encargado de la nueva generación de hardware de Xbox, usó sus redes sociales para desmentir un reporte sobre Project Helix. El ejecutivo aclaró información que KeplerL2, un reconocido insider, compartió recientemente y que está relacionada con la próxima consola de Microsoft. Ronald fue contundente con su respuesta, pero dejó una duda que ahora tiene preocupados a diversos fanáticos de la marca.

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ASUS, MSI y más compañías podrían lanzar su propia versión de Project Helix

Durante meses, se especuló con que Microsoft abandonaría el mercado de consolas para enfocarse en el desarrollo y distribución de juegos. Esto debido al bajo impacto que tuvieron Xbox Series X|S y a la caída estrepitosa de sus ventas. Sin embargo, Asha Sharma reveló Project Helix y dejó claro que será un sistema first-party. Esto quiere decir que será diseñado, fabricado y distribuido por Microsoft, con la ayuda de algunos de sus socios tecnológicos más importantes, como AMD.

La cuestión es que KeplerL2 aseguró en una publicación reciente que la estrategia de Microsoft en realidad será diferente. Afirmó que el chip de Project Helix, conocido con el nombre clave Magnus, no se venderá directamente al público en general. Sin embargo, estará en hardware que ASUS, MSI y más marcas producirán.

El chip de la próxima consola de Xbox podría estar en hardware de terceros

En teoría, esto abriría las puertas a que compañías de terceros puedan fabricar sus versiones de Project Helix, por lo que el modelo de Microsoft no sería el único. Esto ocurrió en el pasado con la primera Steam Machine, pues Valve la licenció y diversos fabricantes ofrecieron modelos diferentes del dispositivo.

Algunos jugadores empezaron a especular con que Project Helix será un dispositivo similar al ROG Xbox Ally, es decir, un hardware fabricado por terceros con una capa de personalización de Xbox. Ante esto, Jason Ronald usó sus redes sociales para aclarar la información.

Xbox reafirma que Project Helix será un hardware first-party, pero…

Por ahora, hay más rumores que certezas sobre Project Helix. El sistema promete una experiencia diferente que llevará el concepto de consola más allá. Los reportes sobre sus capacidades y novedades son cada vez más frecuentes. Sorpresivamente, Xbox decidió responder a uno de ellos para desmentirlo.

Ante la información de KeplerL2, Jason Ronald fue claro: “Project Helix estará disponible como una consola first-party de Xbox”. Con esto, dejó claro que Microsoft y los diversos equipos de su división de juegos están a cargo de todo lo relacionado con el hardware. Sin embargo, los jugadores se quedaron con una duda: ¿otros fabricantes tendrán acceso al chip Magnus para crear sus versiones de Project Helix?

Ronald no comentó algo al respecto, así que la incógnita permanece. Algunos jugadores consideran que la idea no es descabellada, principalmente por lo que Xbox y ASUS hicieron con el ROG Ally. A pesar de esto, no está claro si Microsoft apostará por una estrategia similar para Project Helix. La idea de varios modelos de la consola generan dudas entre los jugadores, pues la historia de la Steam Machine demuestra que no fue una buena idea.

El ejecutivo respondió al rumor, pero dejó una gran duda en el aire

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