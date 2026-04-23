Assassin’s Creed Black Flag Resynced: el mar no perdona, pero permite empezar de nuevo

Ubisoft se apoya en uno de sus pilares más sólidos para retomar el rumbo

A estas alturas, los remakes son a los videojuegos lo que los covers a la música. Si puedes ejecutarlos bien, hay posibilidades de lograr el éxito. Ubisoft no pasa por un buen momento, todos lo sabemos, pero es en los tiempos más oscuros cuando solo te queda refugiarte en aquello en lo que crees en espera de que pase la catástrofe. La tormenta, eventualmente, pasará, pero debes estar listo para cuando eso suceda. Que la compañía francesa se apoye en Assassin’s Creed en este momento no sorprende, pero sí emociona. Más porque se aventurará en terreno conocido para darle nueva vida y, con algo de suerte, encontrar la redención.

Se dice por ahi que el mar no sabe quién eres, pues el pasado se queda en tierra, pero sí será testigo de en quién te convertirás. Es momento de retomar la vida pirata con Assassin’s Creed Black Flag Resynced que debutará el próximo 9 de julio.

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La temida bandera pirata reaparece en los mares

Por más ridículo que parezca, una “tradición” que la información sobre los nuevos proyectos de Ubisoft llegue antes de tiempo. Esta vez, no hay molestia e incluso la empresa francesa bromea con la frase del “secreto peor guardado de los videojuegos”. Hablamos de Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es el remake de Assassin’s Creed IV, juego que debutó en 2013 y que en su momento nos dejó boquiabiertos con su temática pirata, sus combates navales y una historia más profunda protagonizada por Edward Kenway, un pirata de Gales con presencia en el Caribe durante la era de oro de aquellos que aterrorizaron los mares.

Este proyecto no es una simple mejora visual de aquella entrega. No se trata de una remasterización. Es un remake hecho desde cero que respeta la version original, pero que se tomará las libertades suficientes para expandir e innovar allí donde sea posible, al fin y al cabo, los piratas no siguen reglas y hacen lo que les viene en gana.

Obviamente, lo primero que resalta es el avance a nivel gráfico. Ubisoft trabaja en este remake con la versión más avanzada de su motor grafico Anvil y el objetivo no es que las islas del Caribe se vean lindas, sino de que la experiencia sea inmersiva y genere la tensión que solo una aventura de este tipo puede provocar.

Cada ciudad tiene identidad propia, incluso la exploración en el mar es diferente, pero tan emocionante como peligrosa. Aprovechando que es tiempo de novedades, los escenarios del Caribe tendrán un sistema de clima dinámico que te ayudará o dificultará tus planes. No olvides que, por más pirata que seas, no dejas de ser un Asesino y el sigilo es importante.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: la vida pirata, la vida mejor… de gatos y altamar

Ubisoft entiende que, como remake, es importante dar toques renovados a la experiencia original sin volverla ajena para el jugador. En cuanto a Assassin’s Creed Black Flag Resynced y su experiencia de juego hay detalles interesantes.

Además de las mejoras en las animaciones que resaltan más que nunca el parkour y el combate, hay un nuevo nivel de libertad que permite al jugador lidiar con las consecuencias de sus aciertos y errores. Un ejemplo de ello son aquellas misiones de espionaje en la que era necesario pasar desapercibido para escuchar una conversación. En 2013, te descubrían y la misión fracasaba. En 2026, el objetivo te descubrirá y tendrás que buscar otra manera de obtener la información. La continuidad está garantizada.

Mención aparte merece la renovación de los combates navales. Hace 13 años, Ubisoft nos sorprendió con el juego de piratas que no sabíamos que necesitábamos y la historia podría repetirse.

Las batallas navales lucen espectaculares en el previo, pero también hay nuevas funciones para que vivas una experiencia más inmersiva en altamar. Assassin’s Creed Black Flag Resynced añade nuevos personajes de compañía, cada uno con su historia, y opciones para mejorar tu barco. Cada uno, si lo convences de unirse a tu tripulación, se volverá oficial y ampliará tus posibilidades de gestión y mejora de la embarcación con la que conquistarás a tus enemigos.

¿Quieres más? Las batallas en altamar pueden ser feroces, pero aún el más despiadado de los piratas sucumbe ante el encanto de una mascota. La buena suerte llegará a tu barco en forma de un gato o un mono que serán parte de tu tripulación.

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