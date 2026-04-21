Xbox Game Pass Ultimate baja de precio, pero puede ser más barato y te costará menos de $300 pesos; te decimos cómo

Hoy, los fans de Xbox despertaron con una gran noticia. Asha Sharma, la directora general de Microsoft Gaming anunció reducciones de precio para Xbox Game Pass. La variante de PC y el nivel Xbox Game Pass Ultimate cuestan menos y el cambio fue inmediato, de hecho ya se muestra en sus respectivas páginas.

A partir de hoy, Ultimate tiene un precio de $339 MXN, más accesible que los $449 MXN costaba tras su última actualización. Sin embargo, hay una manera de que cueste todavía menos. A continuación te decimos cómo.

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Asha Sharma puso manos a la obra y ya redujo el precio de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass

¿Cómo conseguir Xbox Game Pass Ultimate por $299 MXN?

Tras el anuncio de Microsoft Gaming en torno a los cambios en el precio de Xbox Game Pass, la comunidad estalló de júbilo y muchos están listos para renovar sus suscripciones.

Que la mejor version cueste $339 MXN es excelente, pero sabemos que te gusta ahorrar y debes saber que existe la posibilidad de que te cueste $30 pesos más barato. Sí, como en los viejos tiempos cuando todo era felicidad con el servicio.

Lo que pasa es que Amazon México tiene a la venta una serie de códigos digitales válidos por un mes de Ultimate. La operación es responsabilidad completa de la tienda, así que no hay terceros involucrados y tu compra es segura.

Actualmente, es posible comprar un mes de Xbox Game Pass Ultimate por $299 MXN. Solo debes ingresar en este enlace para aprovechar la ocasión y ahorrar todavía más.

En este caso, se trata de un código digital que se mostrará en tu cuenta de Amazon México y también llegará al correo electrónico registrado. Una vez que lo tengas, solo debes ingresarlo en la tienda de Xbox y tendrás un mes de Xbox Game Pass Ultimate a muy buen precio.

Es un gran momento para regresar a XGP Ultimate

¿Qué provocó este inesperado cambio?

Desde su llegada a la dirección general de Microsoft Gaming, Asha Sharma analizó los errores y carencias del ecosistema de gaming y lo que se debía hacer para mejorar la situación de Xbox.

Uno de los temas fue el precio de Xbox Game Pass. El servicio pasó años como uno de los favoritos de la comunidad, pero cuando se anunció el último aumento de precio hubo muchas críticas y algunos jugadores cancelaron su suscripción.

La misma ejecutiva señaló, en un comunicado interno, que el servicio se había vuelto muy caro y eso no era aceptable. Esta es su primrra decisión al respecto y se rumora que habrá nuevos niveles en el futuro, más accesibles y con distintos contenido.

El único detalle en este caso es que Xbox Game Pass Ultimate ya no tendrá en día 1 los juegos de Call of Duty. La franquicia de Activision no funcionó financieramente en el servicio de Microsoft. Los estrenos se pagarán a precio completo, pero la promesa de Xbox es que se integrarán a Game Pass un año después de su estreno.

De esta forma, los precios del servicio quedaron de la siguiente manera:

Essential – $169 al mes

Premium – $219 al mes

Ultimate – $339 al mes

PC Game Pass – $209 al mes

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