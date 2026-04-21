Gratis: este juego de terror y misterio con reseñas muy positivas está disponible sin costo para PC; consíguelo y ahorra más de $140 MXN

Sin duda, los videojuegos son un pasatiempo cada vez más caro. Por fortuna, frecuentemente tenemos oportunidades para conseguir gratis atractivos títulos y hacer crecer nuestra librería. Si juegas en PC y, además, eres fanático de los juegos de terror, te tenemos una muy buena noticia, ya que puedes conseguir sin costo un juego escalofriante con reseñas muy positivas.

El estudio independiente Studio Chien d’Or decidió consentir a los amantes del género con uno de sus juegos más populares. Se trata de una experiencia inmersiva donde el horror y la narrativa son los protagonistas. El título no es un paseo por el parque, pues deberás usar tu ingenio para resolver todo tipo de acertijos y progresar en su historia. A continuación, te decimos cómo conseguirlo con 100% de descuento.

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Están regalando un atractivo juego de terror para PC

Studio Chien d’Or decidió apostar por la fórmula clásica del terror psicológico, pero desde la perspectiva de los juegos clásicos tipo point & click. De esta forma nació The Whispering Valley, juego que destaca por su narrativa y su atmósfera opresiva con elementos históricos.

El título se ambienta en el Quebec de 1896, concretamente en la aldea de Sainte-Monique-Des-Monts. Tu misión será resolver un misterio a la vez que conoces una historia sobre la culpa y la depresión. The Whispering Valley debutó en 2022 y fue muy bien recibido por los jugadores de PC. Tiene reseñas muy positivas en plataformas como Steam, pues destaca por su ambientación, sus elementos de misterio y diversos aspectos de su jugabilidad.

Una aventura llena de horror y misterio te espera gratis

The Whispering Valley se vende normalmente a cambio de $145.99 MXN, pero por tiempo limitado lo puedes agregar gratis a tu librería de juegos para PC. En esta ocasión, la promoción no está disponible en Steam, sino en GOG. La popular tienda de juegos para computadora inició una nueva temporada de ofertas y ofrece el título de terror como regalo especial para sus usuarios.

Para conseguirlo con 100% de descuento, basta con que visites GOG y encuentres el banner de la promoción. Estará disponible gratis por las próximas 167 horas, así que tienes varios días para reclamarlo. Una vez que lo hagas, podrás descargar y jugar The Whispering Valley cuando quieras.

La promoción sólo estará disponible por pocos días

¿Qué ofrece The Whispering Valley?

A primera vista, The Whispering Valley puede parecer un juego de terror más. Sin embargo, los jugadores que ya lo probaron concuerdan en que es una experiencia que vale la pena. Su propuesta destaca por la exploración libre, sus entornos detallados y, principalmente, por su historia ligada a un gran misterio.

Por supuesto, la tensión y el suspenso están presentes de manera constante, pero el plato fuerte de The Whispering Valley son los acertijos. Deberás ser observador para resolverlos, pues muchas de las pruebas están relacionadas con los entornos. Por ello, la investigación es fundamental para progresar en esta aventura. Deberás interactuar con diversos personajes, revisar documentos y entender las relaciones que tienen sus múltiples NPC.

Además, será indispensable inspeccionar, combinar y usar diversos objetos que encontrarás a lo largo de la aventura. Los jugadores destacan que The Whispering Valley es una experiencia clásica point & click, pero con un enfoque moderno que ofrece instantes memorables. Abajo hay un trailer del juego que puedes conseguir gratis:

“Explora una aldea remota y resuelve complejos acertijos en The Whispering Valley, un juego de terror folclórico tipo point & click. Adéntrate en la culpa y la depresión para investigar el secreto más profundo del pueblo”.

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