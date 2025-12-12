4:LOOP es el nuevo juego de PlayStation y Bad Robot Games; podrás jugarlo antes de su lanzamiento

Podemos decir que The Game Awards 2025 estuvo a la altura de las expectativas en lo que respecta a anuncios de videojuegos. Entre los múltiples que se hicieron en la noche estuvo la presentación formal del nuevo juego con apoyo de PlayStation.

Seguramente recuerdas que la semana pasada Sony Interactive Entertainment y la productora multimedia fundada por JJ Abrams, Bad Robot Games, anunciaron una alianza.

“Asociarnos con Sony Interactive Entertainment nos permite dar vida a nuestra nueva IP, con una visión expansiva para este nuevo universo. Con el apoyo de PlayStation, esperamos ofrecer una experiencia audaz e innovadora que sea verdaderamente especial para los jugadores. No podría estar más emocionado de que Mike Booth esté al mando creativo, creando una aventura cooperativa que conducirá a momentos inolvidables con amigos”, expresó días atrás Anna Sweet, directora ejecutiva de Bad Robot Games.

4:LOOP es el primer juego de PlayStation y Bad Robot Games

No se había dicho nada más sobre la misteriosa franquicia en cuestión, pero hoy por fin pudimos saber más de ella, la cual tendrá por nombre 4:LOOP. El nombre parece algo escueto, pero la verdad es que tiene sentido, pues su premisa girará en torno a la reiteración.

“Creado por Mike Booth y los narradores interactivos de Bad Robot Games, 4:LOOP es un juego de disparos táctico cooperativo para 4 jugadores con rejugabilidad infinita y un montón de formas de crear el equipo definitivo. Juntos, si aprenden de sus errores, tal vez no logren salvar el mundo”, se lee en la descripción oficial del juego.

Bad Robot Games no dejó pasar la ocasión para mostrar por primera vez el juego en acción no sólo con secuencias cinematográficas, sino también con gameplay que revela lo que los jugadores deberían esperar del título.

4:LOOP es el nombre del juego de PlayStation y Bad Robot Games (imagen: Bad Robot Games, Sony Interactive Entertainment)

Pronto podrás jugar 4:LOOP

Dada su etapa de desarrollo temprana, 4:LOOP todavía no tiene fecha ni ventana de lanzamiento, pero ya puede aladirse a la lista de deseos de PlayStation y Steam.

Además, los interesados en esta propuesta multijugador deben saber que podrán jugarla antes de su lanzamiento, pues los creativos detrás del proyecto revelaron también que se abrirá un periodo para inscribirse a pruebas tempranas del juego. Los detalles se darán a conocer en la página oficial del proyecto.

De acuerdo con los detalles de la trama, la humanidad pereció por la culpa de una máquina e intentarán regresar a la vida gracias al mismo aparato que dio origen a la devastación. Pero los jugadores tendrán que aprender de los errores para tener éxito en su rescate de la humanidad, aunque se anticipó que habrá mucha prueba y error.

A continuación puedes ver el avance con gameplay de 4:LOOP.

¿Qué te parecieron los anuncios de The Game Awards 2025? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

The Game Awards estuvo repleto de anuncios, si rte perdiste la ceremonia, no te preocupes, que puedes encontrar toda nuestra cobertura en este enlace.

