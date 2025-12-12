The Game Awards 2025: estos son todos los ganadores de todas las categorías de los Óscar de los videojuegos

Conoce a todos los ganadores de la entrega de premios más importantes del mundo del gaming

The Game Awards 2025 ya está en marcha para reconocer a los videojuegos y creadores más destacados del año. No obstante, debido a su ritmo acelerado y la enorme cantidad de anuncios, avances y sorpresas, es fácil que los detalles importantes se pierdan entre tanta información.

Para que no batalles y puedas consultar todo en un solo lugar, aquí te reunimos la lista completa de ganadores del evento. Encontrarás todas las categorías junto a sus respectivos vencedores, claramente marcados en negritas para que los identifiques al instante.

Sin más, te dejamos a continuación todos los ganadores de The Game Awards 2025:

¿Cuáles fueron los videojuegos ganadores en The Game Awards 2025?

Mejor Juego de Peleas

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Ganador: Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Mejor Diseño de Audio

Ganador: Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Silent Hill f

Mejor Juego en Curso

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

Ganador: No Man’s Sky

Juegos de Impacto

Consume Me

Despelote

Lost Records: Bloom & Rage

Ganador: South of Midnight

Wanderstop

Mejor Interpretación

Ben Starr

Charlie Cox

Erika Ishii

Ganadora: Jennifer English

Konatsu Kato

Troy Baker

Mejor Juego de Acción

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Ganador: Hades II

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Mejor Juego Independiente

Absolum

Ball X Pit

Blue Prince

Ganador: Clair Obscur: Expedition 33

HADES II

Hollow Knight: Silksong

Clair Obscur: Expedition 33 ya se llevó su primer premio de la noche

Mejor Juego Familiar

Ganador: Donkey Kong Bananza

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing: CrossWorlds

Split Fiction

Mejor Adaptación

A Minecraft Movie

Devil May Cry

Ganador: The Last of Us: Season 2

Splinter Cell: Deathwatch

Until Dawn

Juego más Anticipado

007 First Light

Ganador: Grand Theft Auto VI

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV

Innovación en Accesibilidad

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

Ganador: Doom: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight

Mejor Juego para Móviles

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Ganador: Umamusume: Pretty Derby

Wuthering Waves

Mejor Juego de Esports

Ganador: Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Mejor Atleta de Esports

brawk

Ganador: Chovy

f0rsakeN

Kakeru

MenaRD

Zyw0o

Mejor Equipo de Esports

Gen.G – League of Legends

NRG – Valorant

Team Falcons – DOTA 2

Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang

Team Vitality – Counter-Strike 2

Mejor Creador de Contenido

Caedrel

Kai Cenat

Ganador: MoistCr1TiKaL

Sakura Miko

The Burnt Peanut

¿Qué son The Game Awards?

The Game Awards son una de las ceremonias de premiación más influyentes y seguidas dentro de la industria de los videojuegos. El evento se celebra cada año desde 2014 bajo la producción y conducción de Geoff Keighley, quien buscó crear un show que reconociera el talento creativo del medio y, al mismo tiempo, funcionara como una gran celebración para la comunidad global de jugadores.

A lo largo de los años, The Game Awards se ha consolidado como el equivalente a los “Óscar de los videojuegos”, gracias a su combinación única de premiaciones, presentaciones musicales, invitados especiales y estrenos mundiales. Además de revelar a los mejores juegos, estudios e innovaciones de la temporada, el evento también sirve como plataforma para anuncios sorpresa, tráilers exclusivos y revelaciones que suelen marcar tendencias en la industria.

Transmitido en vivo a nivel mundial y con millones de espectadores cada edición, The Game Awards se ha convertido en un punto clave del calendario gamer, influyendo en la conversación digital, en el reconocimiento público de los desarrolladores y en la visibilidad de los lanzamientos más importantes del año.

¿Cómo se eligen los videojuegos ganadores en The Game Awards 2025?

En The Game Awards 2025, los nominados y ganadores se determinan mediante un proceso de votación que combina la evaluación de un jurado internacional con la participación de la comunidad. El jurado está compuesto por medios de comunicación especializados de todo el mundo, quienes analizan los lanzamientos del año para definir qué juegos merecen estar entre los candidatos y cuáles destacan en cada categoría.

Además del voto profesional, la audiencia también puede influir en los resultados a través de las votaciones en línea, aunque su peso es menor comparado con el del jurado. Esta mezcla de opinión experta y participación del público permite que The Game Awards 2025 celebre a los videojuegos más sobresalientes del año con un criterio equilibrado, transparente y reconocido a nivel global.

