The Game Awards 2025: estos son todos los ganadores de todas las categorías de los Óscar de los videojuegos

The Game Awards 2025 ya está en marcha para reconocer a los videojuegos y creadores más destacados del año. No obstante, debido a su ritmo acelerado y la enorme cantidad de anuncios, avances y sorpresas, es fácil que los detalles importantes se pierdan entre tanta información.
Para que no batalles y puedas consultar todo en un solo lugar, aquí te reunimos la lista completa de ganadores del evento. Encontrarás todas las categorías junto a sus respectivos vencedores, claramente marcados en negritas para que los identifiques al instante.
Sin más, te dejamos a continuación todos los ganadores de The Game Awards 2025:
¿Cuáles fueron los videojuegos ganadores en The Game Awards 2025?
Mejor Juego de Peleas
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Ganador: Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Mejor Diseño de Audio
- Ganador: Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Mejor Juego en Curso
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- Ganador: No Man’s Sky
Juegos de Impacto
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- Ganador: South of Midnight
- Wanderstop
Mejor Interpretación
- Ben Starr
- Charlie Cox
- Erika Ishii
- Ganadora: Jennifer English
- Konatsu Kato
- Troy Baker
Mejor Juego de Acción
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Ganador: Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Mejor Juego Independiente
- Absolum
- Ball X Pit
- Blue Prince
- Ganador: Clair Obscur: Expedition 33
- HADES II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor Juego Familiar
- Ganador: Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Mejor Adaptación
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- Ganador: The Last of Us: Season 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Juego más Anticipado
- 007 First Light
- Ganador: Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Innovación en Accesibilidad
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Ganador: Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Mejor Juego para Móviles
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Ganador: Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Mejor Juego de Esports
- Ganador: Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Mejor Atleta de Esports
- brawk
- Ganador: Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Mejor Equipo de Esports
- Gen.G – League of Legends
- NRG – Valorant
- Team Falcons – DOTA 2
- Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality – Counter-Strike 2
Mejor Creador de Contenido
- Caedrel
- Kai Cenat
- Ganador: MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
¿Qué son The Game Awards?
The Game Awards son una de las ceremonias de premiación más influyentes y seguidas dentro de la industria de los videojuegos. El evento se celebra cada año desde 2014 bajo la producción y conducción de Geoff Keighley, quien buscó crear un show que reconociera el talento creativo del medio y, al mismo tiempo, funcionara como una gran celebración para la comunidad global de jugadores.
A lo largo de los años, The Game Awards se ha consolidado como el equivalente a los “Óscar de los videojuegos”, gracias a su combinación única de premiaciones, presentaciones musicales, invitados especiales y estrenos mundiales. Además de revelar a los mejores juegos, estudios e innovaciones de la temporada, el evento también sirve como plataforma para anuncios sorpresa, tráilers exclusivos y revelaciones que suelen marcar tendencias en la industria.
Transmitido en vivo a nivel mundial y con millones de espectadores cada edición, The Game Awards se ha convertido en un punto clave del calendario gamer, influyendo en la conversación digital, en el reconocimiento público de los desarrolladores y en la visibilidad de los lanzamientos más importantes del año.
¿Cómo se eligen los videojuegos ganadores en The Game Awards 2025?
En The Game Awards 2025, los nominados y ganadores se determinan mediante un proceso de votación que combina la evaluación de un jurado internacional con la participación de la comunidad. El jurado está compuesto por medios de comunicación especializados de todo el mundo, quienes analizan los lanzamientos del año para definir qué juegos merecen estar entre los candidatos y cuáles destacan en cada categoría.
Además del voto profesional, la audiencia también puede influir en los resultados a través de las votaciones en línea, aunque su peso es menor comparado con el del jurado. Esta mezcla de opinión experta y participación del público permite que The Game Awards 2025 celebre a los videojuegos más sobresalientes del año con un criterio equilibrado, transparente y reconocido a nivel global.
Sigue este enlace para ver toda nuestra cobertura de The Game Awards 2025.