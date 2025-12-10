PlayStation Plus recibirá un juegazo de Assassin’s Creed, un muy esperado indie y una atractiva entrega de Team Ninja

La temporada de fiestas y el periodo de vacaciones están muy cerca. Eso solo significa una cosa: mucho tiempo para jugar videojuegos. Si eres suscriptor de PlayStation Plus, hay grandes noticias pues ya se revelaron los juegos que llegarán a los niveles Extra y Premium del servicio. Entre ellos hay títulos AAA, un indie que […]

La temporada de fiestas y el periodo de vacaciones están muy cerca. Eso solo significa una cosa: mucho tiempo para jugar videojuegos. Si eres suscriptor de PlayStation Plus, hay grandes noticias pues ya se revelaron los juegos que llegarán a los niveles Extra y Premium del servicio. Entre ellos hay títulos AAA, un indie que ya da de qué hablar y un gran juego de acción y combate de Team Ninja. ¿Cuáles son y cuando llegan? Te contamos a continuación.

Assassin’s Creed Mirage

¿Cuáles son los juegos de PlayStation Plus Extra y Premium de diciembre?

PlayStation anunció los videojuegos de diciembre que se integrarán próximamente en su servicio PS Plus. Es importante señalar que estas entregas estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Premium.

La lista incluye 10 títulos y destaca por su diversidad ya que hay juegos para toda la familia. En ella destacan entregas como Assassin’s Creed Mirage, juego de Ubisoft que debutó en 2023. Para los fans, fue un regreso a las raíces de la franquicia y cumplió al entregar los elementos esenciales de la IP que han encantado a los jugadores durante casi 2 décadas.

Luego, se encuentra Skate Story, uno de los indies más esperados del momento. En este caso, el juego de Sam Eng ya está disponible en el servicio toda vez que debutó este 8 de diciembre.

Por otra parte, PS Plus recibirá un atractivo juego de Team Ninja y Tecmo Koei. Se trata de Wo Long: Fallen Dynasty, título de acción y combate inspirado en la era del final de la Dinastía Han en la China antigua.

Además, los usuarios del nivel Premium podrán dar un viaje al pasado gracias al relanzamiento del clásico Soul Calibur III que se unirá al catálogo de juegos de antaño en su versión de PS2.

Salvo Skate Story, el resto de juegos estarán disponibles en PlayStation Plus el próximo 16 de diciembre:

Assassin’s Creed Mirage (PS5, PS4)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4)

Skate Story (ya disponible en PS5)

Granblue Fantasy: Relink (PS5, PS4)

Planet Coaster 2 (PS5)

Cat Quest III (PS5, PS4)

LEGO Horizon Adventures (PS5)

Paw Patrol: Grand Prix (PS5, PS4)

Paw Patrol World (PS5, PS4)

Soul Calibur III (Premium)

Juegazos que están en camino a PlayStation Plus

