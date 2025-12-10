Vuelve la polémica del metal líquido en PS5: experto advierte que todas las consolas requerirán mantenimiento profesional

La posición de la consola no tendría que ver con el posible daño a futuro

Las consolas de videojuegos son hardware especializado y para venderse en el mercado deben cumplir con estándares de calidad. Sin embargo, esto no significa que sean eternas y como todo dispositivo electrónico pueden presentar fallas con el paso del tiempo. En el caso del PS5, el temor de muchos usuarios es que su consola se dañe por dentro, en especial desde que surgieron rumores sobre posibles derrames del metal líquido que cubre la CPU. Aunque estos se apagaron, un experto revivió la polémica con un reciente análisis donde advierte que todas las unidades requerirán mantenimiento profesional.

El metal líquido del PS5 ataca de nuevo

Experto advierte sobre el metal líquido en el PS5

El experto en servicio técnico y modificación de consolas, “Modyfikator89” encendió las redes con una publicación sobre el metal líquido en las PS5.

De acuerdo con una revisión de una PS5 Slim dañada, modelo CFI-2016, con 1.5 años de uso, el polémico sistema de enfriamiento provocó una falla.

Según su experiencia, no se trata de un caso aislado y algunos de ellos comparten algo en específico. Al abrir cada unidad encuentra restos de metal líquido secos y oxidados. Asimismo, asegura que este componente se tornó en una masa por lo que perdió sus propiedades térmicas.

Al respecto, mencionó que se trata de un problema con la calidad y la duración del material, por lo que, en teoría, ninguna unidad de PS5 (Fat o Slim) estaría a salvo. Incluso aseguró que la posición en que se juegue, vertical u horizontal, no tiene que ver y no evitará la degradación con sus respectivos problemas.

El especialista cerró su publicación con la advertencia: ¡Todas las consolas PS5, independientemente del modelo, eventualmente requerirán mantenimiento profesional!”

PS5 MYTH BUSTED! 🤯

A PS5 SLIM (CFI-2016) console, which is less than 1.5 years old and has been standing VERTICALLY since purchase, is in for service and has the same problem!

A PS5 SLIM (CFI-2016) console, which is less than 1.5 years old and has been standing VERTICALLY since purchase, is in for service and has the same problem!

Visible on the APU core are dried out and oxidized Liquid Metal (LM) remnants! The LM has formed a…

¿Tu consola está en peligro?

Algo a considerar, como se mencionó arriba, es que ninguna consola está exenta de fallo con el paso del tiempo. Los componentes se degradan y tienen un tiempo de vida útil. Eventualmente, cualquier hardware para videojuegos necesitará mantenimiento, cambio de piezas y otro tipo de procedimientos.

En el caso del PS5, parece que puede haber algo de cierto a niveles notables. Este mismo especialista compartió detalles sobre un inesperado cambio en los nuevos modelos de la consola de Sony.

Las unidades nuevas tienen una placa con un patrón de líneas que distribuye de mejor manera el metal líquido. Según “Modyfikator89”, se trata de un diseño que viene del PS5 Pro y Sony lo adoptó para PS5 Slim a fin de mejorar el manejo de la temperatura y la eficiencia en el sistema de enfriamiento. Sin embargo, se piensa que también se hizo para corregir los problemas que tendrían las unidades de modelos anteriores.

