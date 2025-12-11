Kim Kardashian llegará a Fortnite, ¿cuándo estará disponible la celebridad en el battle royale?

La inesperada colaboración convertirá a la empresaria en personaje de la serie Icon

No hay nadie que frene a Fortnite en materia de colaboraciones. No importa cuán inusuales parezcan, Epic Games siempre encuentra la manera de hacerlas funcionar siempre y cuando la otra parte esté dispuesta y hoy acaba de anunciarse una más que sinceramente nadie veía venir.

A días de que arranque el Winterfest de este año, Epic Games reveló que se añadirá un nuevo personaje a la colección Icon, que está enfocada en celebridades, artistas o figuras de la cultura popular a nivel mundial.

Kim Kardashian debutará en Fortnite muy pronto

Se trata nada más y nada menos que de Kimberly Noel Kardashian, más conocida simplemente como Kim Kardashian en el mundo del espectáculo.

Lo leíste bien, la empresaria norteamericana llegará al battle royale como skin de la serie con varios elementos cosméticos, como un avión y un bolso, que por lo visto harán las veces de planeador y pico, respectivamente.

Imagen: Epic Games vía ShiinaBR (Twitter, X)

La celebridad californiana hizo el anuncio en conjunto con Epic Games y presentó la variedad de atuendos que su personaje podrá lucir en Fortnite, al igual que los peinados.

“Los veo en Fortnite“, les comentó a sus seguidores la celebridad en el video de revelación.

Algo que llama la atención es que la colaboración también incluirá un gesto que replicará su icónica sesión de fotos en la que se ve a Kardashian usar su espalda baja y sus glúteos para reposar un vaso que a la vez ella misma llenaba con champán.

Pero para este contenido dentro del juego, claramente Epic Games no se animó a tanto, así que la Kardashian virtual usa un pie para sostener la copa y se reemplazó el champán por soda.

Kim Kardashian llegará a la tienda de Fortnite el próximo 13 de diciembre. No se ofrecieron detalles del precio de este contenido, pero se espera que sea similar al de previas iteraciones de la colección Icon.

Kim Kardashian recreated her viral photoshoot for her new Fortnite emote. pic.twitter.com/a2uFjbYcFa — FearBuck (@FearedBuck) December 11, 2025

¿Esperabas ver alguna vez a Kim Kardashian en el juego de Epic Games? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Fuente 1, 2