A pesar del rechazo de los fans, Horizon Hunters Gathering sigue vivo y muy pronto celebrará su segunda prueba con nuevos cazadores y más contenido

El multijugador de Guerrilla Games y PlayStation intenta encontrar su lugar en el competitivo mercado de los juegos como servicio

Los juegos como servicio pueden ser una auténtica mina de oro cuando encuentran el éxito, lo que es cada vez más difícil debido al exceso de competencia. En este contexto, Horizon Hunters Gathering, el spin-off multijugador de la exitosa franquicia de PlayStation, intentará convencer a los jugadores con una nueva sesión de prueba.

El título de Guerrilla Games se dejó ver por primera vez a principios de 2026, y es justo decir que la reacción del público estuvo lejos de ser la esperada. Si bien los fanáticos más incondicionales de la serie mostraron su emoción, muchos otros arremetieron contra esta propuesta cooperativa y se muestran escépticos.

Aún falta bastante para que este título online vea la luz del día, y los desarrolladores quieren asegurarse de crear la mejor experiencia posible. Es por eso que organizarán un nuevo playtest donde los jugadores seleccionados tendrán la oportunidad de familiarizarse con los sistemas, explorar el nuevo contenido y brindar retroalimentación.

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¿Cómo y cuándo participar en la sesión de prueba de Horizon Hunters Gathering?

Mediante una publicación en el blog oficial de PlayStation, Arjan Bak, director del proyecto en Guerrilla Games, aseguró que el equipo trabajó duro para implementar las mejoras pertinentes en función de los comentarios que recibieron de la primera prueba que se llevó a cabo en febrero.

El creativo confirmó que Horizon Hunters Gathering celebrará una segunda Beta, y en esta ocasión los participantes podrán explorar nuevos cazadores jugables y conocer el nuevo contenido. También enfatizó que el juego sigue en desarrollo, por lo que estas pruebas tempranas con grupos reducidos de fans permiten al equipo centrarse en la experiencia principal e incorporar cambios según la retroalimentación de la comunidad.

En cuanto a las novedades, los fanáticos tendrán la oportunidad de jugar como 2 nuevos personajes: Ensa, una carismática contrabandista de Oseram; y Shadow, una agente encubierta que controla a una máquina Acechadora. Estos personajes se unen a Rem, Sun y Axle, quienes estuvieron disponibles en la primera sesión.

La segunda sesión de prueba de Horizon Hunters Gathering incluirá nuevos personajes y más contenido

Los jugadores también podrán participar en un episodio de la campaña narrativa, así como explorar un mayor nivel dificultad en algunos escenarios. Por otra parte, habrá un raid de alta intensidad en la que será necesario luchar contra oleadas de enemigos que emergen desde accesos subterráneos.

Guerrilla Games confirmó que la segunda Beta incluirá a nueva región que presentará selvas y ruinas devastadas. Por otra parte, se añadieron módulos de entrenamiento que ayudará a los novatos a familiarizarse con los sistemas y las mecánicas.

La nueva sesión de prueba se llevará a cabo del 22 al 25 de mayo en PS5 y PC, y los fans interesados deben registrarse en el Programa Beta de PlayStation para tener una oportunidad para participar.

Horizon 3 aún estaría muy lejos

A juzgar por la reacción inicial de los fanáticos, parece que Horizon Hunters Gathering enfrentará dificultades para encontrar su lugar en el mercado de los juegos como servicio. Con un poco de suerte, la sesión de prueba convencerá a muchos jugadores y hará que la opinión del público cambie para bien.

Cuando se anunció este nuevo spin-off multijugador de la franquicia, un representante del estudio desarrollador afirmó que aún harán experiencias single-player más tradicionales. Sabemos que Horizon 3 será una realidad, pero parece que su debut aún está lejos.

De acuerdo con informes recientes, “la mayor parte” de Guerrilla Games actualmente trabaja en el juego cooperativo inspirado en Monster Hunter. De esta manera, todo indica que la próxima aventura de Aloy debutará hasta 2030 o más allá.

Parece que Horizon 3 aún no es una prioridad para Guerrilla Games

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Encontrarás más información sobre Horizon Hunters Gathering si visitas esta página.

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