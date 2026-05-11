Aaron Paul, actor de Breaking Bad y Dispatch, se unirá al elenco de Fallout para la Temporada 3 de la exitosa serie de Amazon Prime Video

Fallout de Prime Video ha sido un verdadero éxito, conquistando a fanáticos del videojuego de Bethesda y público en general por igual. Es por esto que sorprende poco enterarnos que Amazon y Kilter Films están trabajando en una Temporada 3 que contará con uno de los actores más reconocidos de la industria.

Lo que pasa es que, según información de Deadline, Aaron Paul se unirá al elenco de Fallout para su tercera temporada en un papel por confirmar. Esto quiere decir que los nuevos episodios de la serie contarán con el actor que interpretó a Jesse Pinkman en Breaking Bad y El Camino.

Cabe mencionar que ésta no será la primera ocasión en la que Aaron Paul trabaje con Jonathan Nolan y Lisa Joy. Lo que pasa es que anteriormente el actor fue parte de Westworld, interpretando a uno de los personajes más importantes de la última temporada. Así pues, sorprende poco que los encargados de Kilter Films quisieran volver a trabajar con él.

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Por ahora, no hay muchos más detalles sobre la participación de Aaron Paul en la Temporada 3 de Fallout, ni información sobre lo que podemos esperar en estos nuevos capítulos. Así pues, como mencionamos anteriormente, se desconoce cuál será el rol que interpretará.

Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando tengamos más detalles sobre lo que sigue para esta aclamada adaptación de la serie de Bethesda.

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Aaron Paul ya ha colaborado en otros proyectos de videojuegos

Un punto importante es que Aaron Paul no es ningún novato en el mundo de los videojuegos. En 2014, el reconocido actor de Breaking Bad protagonizó la adaptación cinematográfica de Need for Speed, la cual pasó sin mucha pena ni gloria.

Además, el actor ha aparecido en distintos eventos relacionados con gaming y cultura geek a lo largo de los años, consolidándose como una figura bastante conocida entre comunidades de videojuegos y entretenimiento digital. De hecho, en Internet circulan diferentes imágenes de su presencia en un evento de lanzamiento para Fallout: New Vegas hace más de 15 años.

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Más recientemente, el actor interpretó a Robert Robertson III, protagonista de Dispatch, videojuego narrativo de AdHoc. En este papel, Aaron Paul dio vida a un héroe que, tras perderlo todo por seguir el legado de su familia, termina dirigiendo a un equipo de supervillanos. Dispatch salió a finales de 2025 y, para muchos, es una de las grandes aventuras narrativas de los últimos años.

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