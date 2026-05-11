Cuidado con la versión filtrada de Forza Horizon 6: habrá castigos severos y bloqueos de hardware

El 19 de mayo debutará Forza Horizon 6, la nueva entrega de una de las mejores franquicias de Xbox Game Studios. Sin embargo, la sorpresa y expectativa se tornaron en crisis pues una versión se filtró en Internet y algunos jugadores la descargaron y jugaron de inmediato. Los primeros reportes señalaron un error en la carga del juego en Steam, pero hace unos momentos Playground aclaró la situación.

Asimismo, el estudio advirtió que tomará acciones severas contra quienes jueguen esta versión del título y entre ellas se incluye al bloqueo de hardware y baneo de la cuenta de usuario por miles de años… sí, leíste bien.

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Playground reconoce filtración de Forza Horizon 6 y advierte sobre castigos para quien lo juegue

A primera hora se reveló la filtración de Forza Horizon 6 en Internet. No se trata de un video con spoilers, sino del juego completo y de inmediato algunos jugadores aprovecharon la situación. Tras descargar el título alardearon en redes y otros lo jugaron en Twitch.

La primera información al respecto apuntó a un error en el proceso de precarga del juego en su versión de Steam, el cual permitió la sustracción del archivo y que alguien lo compartiera en la red.

Sin embargo, hace unos momentos la cuenta oficial de Playground Games explicó la situación. El estudio confirmó que hay una versión de Forza Horizon 6 recorriendo en Internet, pero tomarán medidas severas contra quienes sean detectados jugando con el juego filtrado:

“Estamos al tanto de los informes de que una versión de Forza Horizon 6 fue obtenida antes de su lanzamiento y confirmamos que esto no es el resultado de un problema de precarga. Tomaremos medidas estrictas contra cualquier individuo que se descubra accediendo a esta versión, incluyendo prohibiciones a nivel de franquicia y de hardware. Animamos a los fans a que esperen con paciencia el lanzamiento del juego el 19 de mayo”.

We are aware of reports that a build of Forza Horizon 6 has been obtained prior to its release and can confirm this is not the result of a pre-load issue.



We are taking strict enforcement action against any individuals found accessing this build including franchise-wide and… — Playground Games (@WeArePlayground) May 11, 2026

Los castigos pueden ser baneos hasta por miles de años

¿Qué significa la advertencia de Playground Games? Cuando el estudio se refiere a prohibiciones a nivel franquicia, la penalización puede ser el bloqueo definitivo de la cuenta de usuario dentro de los límites de la IP. Un jugador que reciba este castigo no podrá volver a jugar, con esa cuenta, ninguna entrega pasada, presente o futura de la franquicia.

Por otra parte, la infracción más severa es el bloqueo a nivel hardware, pues el sistema del estudio detectará los datos correspondientes con el equipo del jugador para impedir que acceda en el ecosistema del juego. Incluso, y al tratarse de una entrega de Microsoft, el castigo se extendería hacia la misma plataforma digital de Xbox en consolas y PC.

Como muestra de que el asunto es serio, usuarios compartieron en redes sociales avisos de baneo por esta situación y el castigo sorprende. Una imagen compartida por The Game Verse reveló que un jugador recibió un baneo hasta el año 9999, o sea que su cuenta no estará bloqueada por los próximos 8000 años.

Forza Horizon 6 players who mod early copies of the game will be banned until the year 9999. pic.twitter.com/uuC3Zs8GZ7 — TheGameVerse (@TheGameVerse) May 11, 2026

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