Nintendo se disculpa tras subir el precio de Switch 2 en medio de su éxito global

La compañía reconoce el impacto en los jugadores mientras la consola sigue ganando popularidad en el mercado.

El camino de Nintendo con su nueva consola ha sido bastante sólido desde su lanzamiento el 5 de junio de 2025. Sin embargo, una decisión reciente encendió la conversación entre los fans. La compañía japonesa confirmó un aumento de precio para Nintendo Switch 2, y aunque era algo que muchos veían venir, la reacción del público no se hizo esperar.

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Un ajuste esperado en una industria cambiante

El aumento de precio de Nintendo Switch 2 llega en un momento donde fabricar hardware es más complicado que nunca. Factores como la escasez de componentes y los cambios en el mercado global han obligado a varias compañías a tomar decisiones similares.

Empresas como Sony y Microsoft ya han aplicado ajustes en el costo de sus consolas en los últimos años, lo que hacía pensar que Nintendo eventualmente seguiría el mismo camino. Aun así, eso no evitó que la noticia generara molestias entre quienes planeaban comprar la consola.

A pesar del incremento, el ajuste se mantiene relativamente moderado. Esto suaviza el golpe, pero sigue siendo un factor importante para muchos jugadores que estaban esperando dar el salto a la nueva generación de la compañía.

Nintendo responde y pide comprensión

Ante la reacción de la comunidad, Nintendo decidió pronunciarse de forma directa. La empresa ofreció una disculpa oficial dirigida tanto a sus clientes como a otros involucrados en su ecosistema.

“Pedimos unas sinceras disculpas por el impacto que estas revisiones de precios puedan tener en nuestros clientes y otros grupos de interés, y agradecemos profundamente su comprensión.”

El mensaje deja claro que la compañía es consciente del impacto de esta decisión. Al mismo tiempo, busca mantener la confianza de su base de usuarios en una etapa clave para la consola.

Mientras tanto, Nintendo Switch 2 continúa ganando terreno en el mercado. Su catálogo sigue creciendo y el interés de los jugadores se mantiene fuerte, lo que indica que, incluso con el aumento, la consola tiene un futuro prometedor.

¿Qué opinas sobre el aumento de precio de Nintendo Switch 2? ¿Crees que afectará su éxito a largo plazo? Cuéntanos en los comentarios.

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