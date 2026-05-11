“También recibí una orden de cese y desistimiento de Nintendo”: Cody Rhodes, estrella de la WWE, explica por qué dejó de usar sus botas inspiradas en Zelda

El popular luchador profesional de 40 años dejó ver una vez más su afición por la franquicia The Legend of Zelda

Seamos directos: Nintendo es infame por proteger sus propiedades intelectuales con puño de hierro, lo que a menudo se traduce a cancelar proyectos hechos por fans, eventos de esports y cualquier producción que esté inspirada de alguna u otra forma en sus franquicias y carezca de licencia oficial. Con este historial en mente, es fácil ver por qué Cody Rhodes tuvo que dejar de usar vestimenta temática de The Legend of Zelda.

El exitoso luchador profesional de la WWE es ampliamente famoso por su larga trayectoria en el cuadrilátero y la industria del entretenimiento, pero también es reconocido en el mundo gamer por su genuina afición por los videojuegos.

Los fans que han seguido la carrera de Cody Rhodes desde sus inicios saben muy bien que el luchador ocasionalmente utilizaba un par de botas inspiradas en una de las franquicias más icónicas de Nintendo. Pero, ¿por qué ya no aparece con ellas en el ring? Parece que la propia compañía japonesa le pidió que dejara de hacerlo.

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Nintendo envió una orden a Cody Rhodes, campeón de la WWE

A finales de la década de 2000, durante su primera etapa en la WWE, el luchador de ahora 40 años tenía un par de botas azules que mostraban con total claridad la Trifuerza, uno de los elementos narrativos más importantes y emblemáticos de la serie The Legend of Zelda.

Resulta que Cody Rhodes en un fanático muy conocedor de la franquicia, y mostrar la Trifuerza en su vestimenta fue una decisión deliberada. En su participación en el podcast What Do You Wanna Talk About, el luchador le explicó a su colega de profesión Kit Wilson lo que ese símbolo representa para él y explicó por qué lo eligió en primer lugar.

Igual de interesante, el profesional de la lucha libre estadounidense reveló el curioso motivo por el que dejó de usar las botas inspiradas en The Legend of Zelda en los eventos de la WWE.

Nintendo le obligó a Cody Rhodes dejar de usar las botas con el símbolo de la Trifuerza

Durante la charla del último episodio del podcast, el peleador profesional confiesa que Nintendo le envió una carta legal, por lo que se vio en la necesidad de seguir la orden y abandonar su calzado temático, posiblemente para evitar problemas con la ley. A juzgar por la forma en que cuenta esa historia, parece que recuerda ese momento con humor.

“También recibí una orden de cese y desistimiento de Nintendo. Fueron muy amables, no… fueron educados. No iban a por nadie, y no soy el primero en tener la Trifuerza”.

Cody Rhodes es un verdadero fan de The Legend of Zelda

A pesar de esa experiencia que muchos podrían catalogar como negativa o incómoda, Cody Rhodes jamás abandonó su fanatismo por la franquicia de aventuras. En el podcast también mostró su tatuaje de la Trifuerza y explicó por qué se identifica con ese elemento simbólico de los videojuegos.

“Pensé en los principios de la Trifuerza, que son poder, coraje y sabiduría. Para quienes no sepan, Zelda es la sabia, Link es el valiente y Ganon es el poderoso. Ellos conforman las 3 partes. Y simplemente me gustó la idea de pensar y recurrir a la propia sabiduría, o a lo que uno aprende para aplicarlo. También ser ambicioso y querer ser poderoso, si es posible, en un mundo competitivo, de deportes y entretenimiento deportivo, y luego tener el coraje de hacerlo”.

Durante otro momento de la conversación, Cody Rhodes salió a la defensa de Wind Waker y lo catalogó como un “juegazo”, pero entiende que en su momento recibió críticas negativas por su estilo visual. En ese sentido, comparó Twilight Princess con el negocio de la lucha libre profesional, pues sugiere que ambos son ejemplos de empresas que reaccionan a las peticiones de los fans.

Cody Rhodes interpreta a Guile en la nueva película live-action de Street Fighter

Muy pronto, el luchador de la WWE aparecerá como Guile en la próxima película live-action de Street Fighter, cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre de 2026 en todo el mundo. Tristemente, parece que no tendrá algún tipo de participación en la próxima adaptación de The Legend of Zelda.

Pero cuéntanos, ¿te gustaban las botas del luchador? Déjanos leerte en los comentarios.

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