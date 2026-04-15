Absolute Batman y Catwoman llegarán a LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Ambas skins estarán disponibles en el lanzamiento del juego de manera gratuita

DC va por un buen rumbo en todas sus divisiones, gran ejemplo de ello son la línea Absolute en los cómics y su próximo juego estrella, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Hoy nos enteramos de que podremos vestir al caballero oscuro en el título de LEGO como su versión Absolute Batman.

El anuncio se realizó través de las redes sociales oficiales del juego. En el video podemos apreciar que la skin de Absolute Batman y Absolute Catwoman estarán disponible en LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Scott Snyder, el escritor y creador de la versión Absolute de Batman, fue invitado a la presentación oficial de la skin. En el video se puede apreciar la emoción de Snyder al ver a su iteración del caballero oscuro LEGOtomizado.

“He jugado muchísimos juegos de LEGO, y ver nuestro trabajo significa el mundo entero para nosotros.”

We heard you like Absolute Batman, so we got an absolute legend to play as an Absolute legend. #LEGOBatmanGame pic.twitter.com/vGfLMHKBPp — LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight (@LEGODCGame) April 15, 2026

¿Quién es Absolute Batman?

DC encestó un triple con el lanzamiento de la línea Absolute en los cómics. Este nuevo universo altera de manera significativa las historias y personajes tan míticos de DC que todos conocemos.

Un misterioso personaje creó un universo en el cual, a manera de venganza en contra de los héroes más poderosos del planeta, les quitó partes esenciales de su historia de origen, las cuales los orientó a convertirse en héroes. En el caso de Bruce Wayne fue el dinero, ni él ni su familia son multimillonarios.

Absolute Batman

En esta versión, Martha Wayne es trabajadora social y no muere asesinada en la infancia de Bruce, sigue viva. Por su parte, su padre, Thomas, quien fue un maestro de escuela, no gozó de la misma suerte.

Bruce, un genio por naturaleza, se convierte en un ingeniero civil que usa su gran intelecto para crear armas, sumado a habilidades en combate que ya tiene para liberar a Gotham del caos que vive. Por las noches se convierte en Batman, el Absolute Batman.

Las historias de este Batman también nos cuentan reinterpretaciones de personajes icónicos como Alfred Pennyoworth, Joker, Bane y Catwoman.

Villanos de Batman en su versión Earth-1 (arriba) y Absolute (abajo)

Batman no es el único personaje del universo Absolute, puesto que también existen variantes de este universo de:

Superman

Wonder Woman

Green Arrow

Flash

Linterna Verde

Martian Manhunter

Líneas Absolute de DC Comics

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight saldrá este 22 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. En Nintendo Switch 2 saldrá más adelante.

¿Qué opinas? ¿Te agradó la skin de Absolute Batman? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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