Nintendo Switch 2 recibirá un juego AAA muy exitoso de una popular franquicia de Microsoft, según filtración

De acuerdo con el sistema de clasificación de Indonesia, la consola híbrida le dará la bienvenida al popular RPG de Blizzard

Nintendo Switch 2 se acerca lentamente a su primer aniversario. Aunque en los últimos meses le dio la bienvenida a un gran número de títulos third-party que debutaron primero para PC, PlayStation o Xbox, es innegable que aún hay muchos juegos que brillan por su ausencia en el ecosistema.

En caso de que una nueva filtración sea de fiar, uno de los grandes juegos AAA de 2023 por fin llegará a la consola híbrida de la compañía japonesa. Los fanáticos de las experiencias de rol y las temáticas demoníacas deben estar particularmente entusiasmados con estos informes.

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Diablo IV y su expansión Lord of Hatred estarían en camino al Nintendo Switch 2

Para aquellos que todavía no unen los puntos, permítanos decirles que hablamos de, nada más y nada menos, que Diablo IV, la más reciente entrega principal de la querida y longeva franquicia propiedad de Microsoft.

Este título de 2023 tuvo el mejor lanzamiento en la historia de Blizzard Entertainment al generar millones de dólares en ganancias durante sus primeros días en tiendas. Aunque es un juego muy popular, los fanáticos de Nintendo Switch 2 todavía no tienen la oportunidad de hincarle los colmillos.

Afortunadamente, una nueva pista parece indicar que eso está por cambiar. Recientemente se descubrió que una junta de clasificación por edades en Indonesia enlistó la próxima expansión de Diablo IV para la primera consola híbrida de la compañía japonesa.

Diablo IV: Lord of Hatred para Nintendo Switch apareció en la lista de clasificación en Indonesia

Este hallazgo proviene del mismo sistema que, supuestamente, filtró spoilers importantes de 007: First Light a principios de esta semana; sin embargo, este caso se trata de información pública que es accesible directamente desde el sitio web. Aun así, recomendamos moderar las expectativas y esperar que Blizzard se pronuncie al respecto.

Llama la atención que en la lista de plataformas sólo aparece la consola de 2017 junto a las versiones ya disponibles de PlayStation, Xbox y PC, sin rastro de un port nativo para Nintendo Switch 2. Es posible que se trate de un error, aunque también cabe la posibilidad de que Diablo IV y su nueva expansión Lord of Hatred se lancen para ambos ecosistemas híbridos.

Blizzard habla sobre un posible port para Switch 2 del ARPG

Aunque Diablo tiene sus raíces en PC, a lo largo de los años creó una gran comunidad en consolas. La tercera entrega numérica debutó para Nintendo Switch en 2018 y fue un gran éxito, con muy buenas ventas. La remasterización de la segunda entrega se lanzó para la consola híbrida en 2021 junto al resto de plataformas.

Con esto en mente, es lógico pensar en que Diablo IV también está en camino para Nintendo Switch 2. Al respecto, Rod Fergusson, vicepresidente sénior y director general de la franquicia, ya habló sobre la posibilidad de ver un port del exitoso dungeon crawler para la nueva consola de la compañía japonesa.

En específico, el directivo de Blizzard cree que la plataforma tiene la potencia suficiente para ejecutar el ARPG de forma eficiente, pero también destacó que existe un problema que dificultaría el desarrollo: los elementos de juego como servicio. Así pues, confesó que el equipo debe buscar una manera de hacer que el título funcione en dicho ecosistema. Aún está por verse si el título realmente llegará a Switch 2.

Los elementos de juego como servicio harían que sea más difícil llevar Diablo IV al Nintendo Switch 2

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Diablo IV tenga un lanzamiento para la consola híbrida? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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