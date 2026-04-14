Marvel’s Spider-Man 3 es casi una realidad: modelo de Peter Parker habría confirmado la esperada secuela

Los superhéroes son muy populares, y siempre es divertido descubrir que un nuevo juego está en desarrollo. El Hombre Araña tiene múltiples títulos en su cinturón, pero la serie de Insomniac Games es fácilmente una de las preferidas de los fanáticos. Pues bien, parece que Marvel’s Spider-Man 3 ya está en producción.

Esto, al menos, según la más reciente fotografía del modelo que prestó su rostro para Peter Parker. Aunque el estudio de PlayStation todavía no se pronuncia sobre esta potencial filtración, es probable que la tercera entrega de la franquicia ya esté en plena marcha.

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Ben Jordan habría confirmado el desarrollo de Marvel’s Spider-Man 3

El primer título de esta serie debutó en 2018 con una excelente recepción, mientras que el spin-off protagonizado por Miles Morales llegó a las tiendas en 2020. La segunda entrega principal se lanzó en exclusiva para PlayStation 5 en 2023 y batió récords de venta en aquel momento.

Desde entonces, el más reciente videojuego del superhéroe arácnido ha vendido más de 16 millones de unidades, así que es lógico pensar en que tanto Insomniac Games como Sony Interactive Entertainment están interesados en producir un nuevo título de la franquicia.

Aunque el estudio desarrollador está ocupado con el título de Wolverine, Marvel’s Spider-Man 3 ya estaría en una etapa temprana del desarrollo.

Ben Jordan, modelo oficial de Peter Parker, habría confirmado que Marvel’s Spider-Man 3 u otro proyecto del héroe está en desarrollo

Esta semana, el modelo Ben Jordan, quien prestó su rostro para Peter Parker en las últimas entregas de la franquicia tras sustituir a John Bubniak, publicó una fotografía en su cuenta personal de Instagram en la que podemos ver que utiliza un dispositivo de captura de movimiento.

El artista también hizo una pose muy similar al del superhéroe y adjuntó un mensaje que dice “si lo sabes, lo sabes”, junto al emoji de una araña. La imagen en cuestión se eliminó poco después de que se hizo viral en Internet, pero los fanáticos la guardaron y empezaron a compartir en redes sociales.

Es fácil sumar 2 +2. Aunque Ben Jordan jamás mencionó cuál es el proyecto en el que trabaja y la imagen en cuestión podría tratarse de simplemente una foto aleatoria, los gestos de la mano y el emoji de araña en la descripción dejan poco espacio para la duda. Es fácil suponer que se trata de Marvel’s Spider-Man 3, aunque también podría ser un nuevo spin-off.

¿SPIDER MAN ESTÁ DE VUELTA? 🕷️ #BenJordan, el actor de captura de movimiento de #PeterParker, subió esta imagen haciendo referencia a que está trabajando en un nuevo proyecto de #Insomniac y los fans tienen la teoría de que puede ser un nuevo título de #SpiderMan pic.twitter.com/kyBqceVw0K — LevelUp.com (@LevelUPcom) April 13, 2026

El próximo proyecto de Insomniac Games ya estaría en producción

Actualmente, el estudio tiene las manos llenas con Marvel’s Wolverine, el nuevo juego protagonizado por el mutante de los X-Men. Este proyecto debutará oficialmente el 15 de septiembre de 2026, y se desconoce si los desarrolladores tienen la intención de lanzar contenido descargable después del lanzamiento.

En caso de que la compañía prefiera dar vuelta a la página y trabajar en un nuevo proyecto completamente nuevo, es probable que sea el rumoreado Marvel’s Spider-Man 3. Eso sí, hay que recordar que, según informes previos, Insomniac Games también tenía el deseo de crear un spin-off protagonizado por uno de los villanos favoritos de los fans: Venom.

En 2023, el director narrativo Jon Paquette reveló que el equipo está dispuesto a considerar un videojuego del simbionte. “Vamos a escuchar a los fans y vamos a preguntarnos ¿qué es lo que realmente quieren? Hablaremos de ello después de que todos hayamos tenido tiempo para dormir y tomarnos vacaciones”, comentó en aquel momento.

También existe la posibilidad de que Insomniac Games trabaje en un spin-off de Venom

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que el próximo proyecto del estudio sea Marvel’s Spider-Man 3 o preferirías un spin-off de Venom? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre la franquicia Marvel’s Spider-Man si visitas esta página.

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