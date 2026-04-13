“Xbox Game Pass es demasiado caro”: Asha Sharma critica el costo actual del servicio de Microsoft y quiere cambios en el servicio que beneficien a los jugadores

Una de las grandes polémicas de Xbox Game Pass fue su último aumento de precio. Microsoft Gaming, en ese entonces liderado por Phil Spencer y Sarah Bond, cambió el concepto accesible del servicio y en su lugar hizo ajustes en los niveles y su contenido. La opción más completa es Ultimate, pero es la más costosa. Eso quedó en el pasado, pues ahora Asha Sharma, la nueva jefa del negocio de videojuegos de Microsoft, quiere corregir los errores y de acuerdo con información confiable, arremetió contra el alto costo de Game Pass. Eso no es todo, pues hizo un llamado para mejorar su oferta y que esto coincida con precios más accesibles.

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Xbox Game Pass tendría nuevas opciones más baratas y accesibles

Asha Sharma critica el precio actual de Xbox Game Pass y quiere cambios en el servicio que beneficien el bolsillo de los jugadores

La administración de Asha Sharma al frente de Microsoft Gaming inició con una serie de cambios que muestran su interés por mejorar el negocio de videojuegos. Una de sus prioridades es fortalecer de nueva cuenta la marca Xbox y parte de ello involucra cambios importantes.

De acuerdo con un reporte exclusivo del periodista Tom Warren de The Verge, Asha Sharma criticó el actual precio de Xbox Game Pass. El 1 de octubre de 2025, se aplicaron una serie de cambios en el servicio, tanto en contenido, como en precio. El detalle es que el nivel Ultimate fue el que experimentó el mayor aumento. Subió 50% y quedó en $29.99 USD al mes ($449 MXN).

El reporte comparte detalles de una comunicación interna que se envió a los responsables de Game Pass. Según la filtración, Asha Sharma expresó lo siguiente:

“A corto plazo, Game Pass se ha vuelto demasiado caro para los jugadores, por lo que necesitamos una ecuación que mejor el valor. A largo plazo, evolucionaremos Game Pass hacia un sistema más flexible que tomará tiempo para probar y aprender al respecto”.

scoop: Xbox Game Pass "has become too expensive," says Microsoft’s new Xbox chief in an internal memo. Asha Sharma wants a "better value equation" for Xbox players. All the details here 👇https://t.co/9WBXgl9r1T — Tom Warren (@tomwarren) April 13, 2026

¿Cuáles son los precios actuales del servicio de Microsoft y qué ofrecen?

Tras el cambio en octubre de 2025, el popular servicio de videojuegos de Microsoft quedó de la siguiente manera:

Plan Precio USD Precio México (MXN) Essential $9.99 USD $169 MXN Premium $14.99 USD $219 MXN PC Game Pass $16.49 USD $249 MXN Ultimate $29.99 USD $449 MXN

El detalle más escandaloso fue el cambio en cuanto al contenido que reciben los suscriptores. Esto dio pie a ideas de que había usuarios de primera y de segunda, cuando originalmente el servicio destacó por su accesibilidad. La única opción que mantuvo esa esencia fue PC Game Pass que por $249 MXN al mes ofrece el contenido tradicional, más los estrenos en día 1.

Sin embargo, el resto de los niveles quedaron de la siguiente manera:

Niveles y costo actual de Xbox Game Pass

¿Hay nuevos y más atractivos paquetes para el futuro?

Recientemente, surgieron rumores sobre la inclusión de nuevos niveles para Xbox Game Pass. Fuentes señalan que serían opciones accesibles para el usuario.

Al respecto, un minero de datos descubrió 2 nombres clave en el código del servicio. El primero es TRITON y se rumora que ofrecerá únicamente el catálogo de Xbox Game Studios. Esto significa que no tendría oferta de terceros, ni beneficios adicionales, solo el catálogo first-party de Microsoft.

Luego, está el nombre clave DUET. En este caso, se dice que será un nivel con más contenido y por ende costará un poco más. Las fuentes señalan que tendrá el contenido de TRITON, pero sumará una suscripción a Netflix. No se especifica si será la línea de videojuegos de la plataforma de streaming o también su oferta de cine, TV y eventos en vivo.

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