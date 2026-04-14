Xbox consideraría regresar a los juegos exclusivos y abandonar los lanzamientos multiplataforma

De acuerdo con Jez Corden, Microsoft realiza debates internos muy serios sobre la posibilidad de regresar a la exclusividad de consolas

Hubo una época en la que la exclusividad era inamovible, pero esa filosofía se volvió más flexible con el paso de los años. En particular, Xbox se alejó de ese tipo de estrenos y en los tiempos recientes apostó por los lanzamientos multiplataforma, un enfoque controvertido que dividió las opiniones de la comunidad.

Microsoft inició con esa tendencia hace un par de años con los relanzamientos de Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded y Pentiment. Poco después, otros juegos first-party de alto perfil, como Forza Horizon 5, Indiana Jones and The Great Circle y Gears of War: Reloaded, dieron el salto a los ecosistemas de la competencia.

Sin ir muy lejos, Starfield, uno de los antiguos exclusivos más importantes de Xbox, finalmente llegó a PlayStation 5 a principios de abril, aunque el port para la consola de Sony tuvo muchos problemas técnicos. De cualquier modo, se sabe que más títulos de la compañía están en camino a otras plataformas.

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Xbox podría volver a los videojuegos exclusivos

Reportes revelaron que títulos como Sea of Thievs y Forza Horizon 5 tuvieron una excelente recepción en PS5, lo que parece demostrar que la estrategia multiplataforma de Microsoft rinde frutos; sin embargo, un sector de la comunidad afirma que ese enfoque mancha el prestigio de la marca y afecta las ventas del hardware propio de Microsoft.

Con esto en mente, ¿Xbox regresará a las exclusividades o aún lanzará sus títulos first-party en otros ecosistemas? Es un tema controvertido que, según informes, también genera debates dentro de la organización.

En el último episodio del podcast Xbox Two, el periodista Jez Corden comentó que, según sus fuentes, ahora mismo “hay un debate muy, muy importante sobre el tema de la exclusividad en el interior de la compañía”. Se desconoce la naturaleza de esas discusiones, pero parece que el estudio analiza la situación.

Halo por fin se alejará de la exclusividad con Xbox y llegará a PS5 en algún momento de 2026

De acuerdo con el editor de Windows Central, Microsoft debate si debería convertirse en una empresa centrada en un ecosistema o ser un publisher de videojuegos que lance sus productos en otras plataformas. “No se pueden hacer ambas cosas bien”, comentó el experto.

Estas conversaciones no son aleatorias, pues coinciden con el momento en el que se llevan a cabo múltiples cambios internos a raíz de la salida de Phil Spencer y la incorporación de Asha Sharma. Al respecto, la nueva directora de la división de Xbox sugirió que el regreso de los exclusivos es probable, aunque se negó a dar una respuesta definitiva sobre el tema.

“En este momento, necesito aprender, francamente. Entender el ‘por qué’ de estas decisiones, qué optimizamos y qué dicen los datos sobre la estrategia actual de Xbox. Esa es la respuesta honesta. Analizo el valor a lo largo del tiempo, no solo lo que ocurrió en un momento anterior ni las eficiencias a corto plazo y cosas por el estilo. El plan es el plan hasta que deja de serlo”.

PlayStation también abandonaría los estrenos multiplataforma

Aún está por verse cuál será el rumbo que tomará Xbox de cara al futuro. El periodista Jez Corden teoriza que la compañía adoptará un enfoque flexible, pues piensa que títulos como Forza Horizon y Call of Duty mantendrán el enfoque multiplataforma, pero experiencias single-player serán exclusivas.

Deberemos esperar para conocer más información sobre los planes futuros de Microsoft, pero ciertamente no sería una estrategia descabellada. De hecho, informes recientes señalan que Sony adoptaría un enfoque similar.

De acuerdo con un reporte de Jason Schreier, PlayStation dejará de lanzar sus títulos AAA con enfoque narrativo en PC, pero juegos como servicio y experiencias multijugador aún llegarán a Steam y la Epic Games Store. La compañía japonesa tampoco abordó públicamente dichos rumores.

Según Jez Corden, Asha Sharma y su equipo debaten sobre la posibilidad de abandonar las exclusividades

Pero dinos, ¿te gustaría que Microsoft retome las exclusividades? ¿Prefieres los lanzamientos multiplataforma? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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