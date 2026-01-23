Abuela gamer de 81 años y jugadora de Minecraft agradece entre lágrimas a los fans que financiaron el tratamiento contra el cáncer de su nieto

Sue Jacquot empezó a jugar el sandbox en su canal GrammaCrackers de YouTube para recaudar fondos y salvar al joven Jack

Los videojuegos son mucho más que un simple medio de entretenimiento; son una vía para unir a las comunidades por un bien común e incluso salvar vidas. Lo anterior quedó más claro gracias al conmovedor ejemplo de Sue Jacquot, una abuela gamer de 81 años que se hizo youtuber de Minecraft para salvar a un familiar de una grave enfermedad.

Hace unas semanas se hizo viral el caso de GrammaCrackers, una creadora de contenido que empezó a subir videos para dar visibilidad al caso de su nieto, quien lamentablemente padecía un raro cáncer de sarcoma. El apoyo de la comunidad fue abrumador y se llegó a la meta de financiación.

Los fans de Minecraft se unen en apoyo a GrammaCrackers

La abuela gamer de 81 años empezó a jugar el sandbox de Mojang para pasar tiempo con sus nietos. Rápidamente comenzó a mostrar una gran habilidad en el videojuego de mundo abierto, lo que sorprendió a sus familiares.

En 2024, le diagnosticaron cáncer de sarcoma a Jack Self, nieto de Sue Jacquot. En un intento de recaudar fondos para financiar el costoso tratamiento, la ahora youtuber decidió crear un canal llamado GrammaCrackers para compartir sus aventuras en Minecraft y dar visibilidad al caso de su familia.

Todos los videos incluyen un enlace a GoFundMe, una plataforma en la que los usuarios pueden aportar un donativo. La creadora de contenido ganó mucha notoriedad en cuestión de días, y en apenas un par de meses superó la barrera de los 158,000 suscriptores; ahora tiene más de 400,000 seguidores.

Jack Self, nieto de Sue Jacquot (GrammaCrackers), ahora está libre de cáncer gracias al apoyo de la comunidad

A principios de 2026, Sue Jacquot se volvió viral en redes sociales y su caso empezó a circular en medios de noticias. Esto permitió que la campaña de recaudación fuera un éxito rotundo.

Al momento de redactar estas líneas, la iniciativa de GoFundMe ya recaudó casi $50,000 USD para el tratamiento de Jack Self. A eso hay que sumar los ingresos generados por los videos de GrammaCrackers, así como los más de $75,000 USD que se obtuvieron a través de una criptomoneda creada en honor a la causa de la youtuber. Esto da un total de más de $100,000 USD.

The moment Minecraft Grandma reveals her world to her grandson after raising over $100,000 for his cancer treatment ❤️🥺 pic.twitter.com/VnjToIApNO — Pump Moments (@PumpMoments) January 20, 2026

Sue Jacquot agradece a la comunidad que donó y salvó a su nieto

Este caso tuvo un final feliz. La abuela gamer de 81 años confirmó que su nieto ahora está libre de cáncer, aunque Jack aún deberá visitar a un médico durante su remisión. A pesar de llegar a la meta, GrammaCrackers todavía planea subir videos de Minecraft en su canal de YouTube y apoyar su iniciativa de criptomonedas, aunque reconoce que no sabe sobre el tema.

Al respecto, Sue Jacquot confirmó en un video que la fundación cripto $GRANDMA apoyará a otras familias que pasan por una situación similar. En específico, anunció que 70% de los ingresos irán al tratamiento de su nieto, mientras que 20% se destinarán al Phoenix Children’s Hospital para ayudar a otros niños que luchan contra el cáncer.

GrammaCrackers aún jugará Minecraft en su canal de YouTube

A través de un post en redes sociales, la creadora de contenido agradeció entre lágrimas el apoyo constante de la comunidad, y anunció sus planes de hacer un video donde aparezcan tanto Jack como su madre. Recientemente, su nieto tuvo la oportunidad de aparecer en una transmisión donde vio la casa que construyó su abuela en Minecraft.

“Sólo quiero agradecer a todos por todo lo hacen. Su apoyo es incomprensible. Lo que hacen está fuera de mi comprensión”, comentó GrammaCrackers en un video para su cuenta de X. “No entiendo [cómo funcionan] las criptomonedas, pero sí entiendo la amabilidad. Gracias”, dijo en otro post.

Hello everyone, this is my GrammaCrackers official Twitter. Thank you so much for all of the support on $grandma on https://t.co/gMGTVQMXqk. We have some fun stuff planned to thank you all. CA: axUxN2q4AWzHaU6LXmjqQh7KEjaXDPKScjmzwEBpump pic.twitter.com/wSfglhnlPz — GrammaCrackers (@GrammaCrackers) January 17, 2026

