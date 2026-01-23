El PlayStation 6 tardaría en llegar: analista asegura que Sony retrasará la consola por el éxito que PS5 tendrá este año

PlayStation 5 lleva 6 años en el mercado y, al parecer, seguirá vigente más tiempo de lo esperado. Muchos jugadores creen que Sony o Xbox empezarán a hablar de sus nuevas consolas a más tardar en 2027; sin embargo, diversos analistas piensan que la generación actual se extenderá más de lo esperado, por lo que PlayStation 6 tardaría en llegar.

Sony considera que PS5 está a la mitad de su ciclo de vida, lo que da una pista valiosa del largo camino que aún le queda adelante. De acuerdo con reportes recientes, es probable que PlayStation 6 se retrase debido a la crisis global de memoria, que amenaza a todo el hardware de videojuegos.

Algunos analistas creen que Sony tiene otra razón de peso para no apresurar el final de la actual generación y el lanzamiento del PlayStation 6: el éxito rotundo que tendrá PS5 a lo largo de 2026.

Entérate: Call of Duty: Black Ops 7 fracasa y queda lejos del primer lugar en EUA durante 2025. ¿El FPS de Activision vive un momento de fatiga en el mercado?

La popularidad de PS5 retrasaría el lanzamiento del PlayStation 6

Reportes y filtraciones sugieren que las próximas consolas de Sony y Microsoft llegarán entre 2027 y 2028. Supuestamente, el PlayStation 6 y Xbox Magnus están sólo a unos años de distancia, y debutarán tras una generación que se extendió más de lo esperado. La crisis de memoria representará un desafío enorme para ambas empresas, pues podría afectar la producción y golpear el precio de su hardware.

Se especula que la escasez y el encarecimiento de memoria harán que PlayStation 6 y Xbox Magnus lleguen incluso después de 2028. David Gibson, analista de MST Financial, cree que el éxito continuo de PS5 y la llegada de esperados juegos también provocará que Sony extienda la generación actual más de lo esperado.

El PlayStation 6 podría llegar después de 2028

En su más reciente reporte, el analista afirma que los resultados financieros de Sony superarán de forma importante las expectativas del mercado para el tercer trimestre. Gracias a esto, la compañía no tendrá la urgencia de acelerar el lanzamiento del PlayStation 6. Especula que la llegada de importantes juegos first-party y third-party hará que PS5 tenga un éxito sin precedentes este año.

“Estos resultados probablemente facilitarán a Sony la ampliación de la generación actual de consolas, ya que Sony prevé que se extienda el ciclo de vida de la PlayStation 5, y es probable que la PlayStation 6 se retrase más de lo previsto”.

Te interesa: Pese a ser “fiel” al videojuego, Return to Silent Hill se estrena con pésimas calificaciones y ya es una de las peores adaptaciones de videojuegos

¿Qué tan bueno será el 2026 para PS5?

Hay que recordar que PS5 recibirá en los próximos meses juegos como Marvel’s Wolverine, Saros, Marathon y Marvel Tōkon: Fighting Souls, que reforzarán su alineación de exclusivos y juegos como servicio. Además, Xbox también prepara importantes lanzamientos para la consola de Sony, como Fable, Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6 y más.

A esto hay que sumar otros importantes estrenos de terceros que mantendrán muy activa a la consola de Sony, empezando por GTA VI. El título de Rockstar Games promete disparar las ventas de consolas en la recta final del año. Ante la caída del negocio de Xbox, PS5 posiblemente sea el sistema predilecto durante las temporadas de fiestas.

La lista de lanzamientos third-party para 2026 es extensa, pero es un hecho que la mayoría de los juegos se podrán disfrutar en la consola de Sony. Debido a esto, el reporte del analista tiene sentido, lo que abre las puertas a que el PlayStation 6 llegue después de 2028. Por ahora, la compañía japonesa no ha dado pistas sobre cuándo revelará y debutará su próxima consola.

Los detalles sobre el lanzamiento del PlayStation 6 aún son un misterio

Por si te lo perdiste: ¿Dónde se desarrollarán los eventos de la secuela de Stellar Blade? SHIFT UP revela primeros detalles del juego

En esta página están todas las noticias relacionadas con PlayStation.

Fuente