Call of Duty: Black Ops 7 fracasa y queda lejos del primer lugar en EUA durante 2025. ¿El FPS de Activision vive un momento de fatiga en el mercado?

Call of Duty es una franquicia tan grande que sus malos momentos podrían ser de gloria para millones de videojuegos. El estándar comercial está por todo lo alto y es por eso que cuando no alcanzan los resultados se genera la polémica. Black Ops 7 debutó en medio de cuestionamientos por su calidad, las decisiones que ha tomado Activision en torno a la IP y ante un creciente sentimiento de fatiga por los lanzamientos anuales. La misma compañía reconoció su error, pero fue muy tarde en términos de mercado. El reciente reporte de Estados Unidos da cuenta de ello.

Momento de reflexión y análisis para Activision y su franquicia Call of Duty pues los resultados no son buenos

Call of Duty: Black Ops 7 fue el quinto juego más vendido de 2025 en EUA y eso no es bueno para la franquicia

Mat Piscatella, analista de Circana, compartió el reporte de ventas de videojuegos y consolas en EUA durante diciembre de 2025 y cerró con los resultados totales del año.

Inevitablemente, la nota la da Call of Duty: Black Ops 7, la reciente entrega de la exitosa franquicia de Activision. En el caso de las ventas mensuales, fue el juego más vendido del mes en el país norteamericano.

Desde esa perspectiva el resultado es positivo pues refrenda la preferencia del público por la IP durante la temporada navideña. Sin embargo, al revisar el resultado anual la perspectiva es diferente.

De acuerdo con el reporte, Call of Duty: Black Ops 7 fue el quinto juego más vendido de 2025 en EUA. Ese resultado sería glorioso para muchos videojuegos, pero no para la saga de Activision. ¿Lo Peor? Cayó ante el regreso de su principal competidor. Battlefield 6 fue el juego más vendido del año en ese país sumando ventas físicas, digitales y en dólares.

Según un análisis de la comunidad, CoD no veía una debacle así desde 2008 con World at War que no logró colarse a los primeros 3 puestos. Desde entonces y hasta antes de 2025, los juegos de la franquicia se mantuvieron en todo lo alto año con año, incluso en sus momentos más complejos con la guerra futurista y el malogrado regreso a la Segunda Guerra Mundial.

2025 Top 20 Best-Selling Premium Games – U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content) — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-01-22T14:00:07.506Z

¿Qué sorpresas hubo en la lista de los más vendidos en EUA?

La primera buena noticia es que el mes pasado se registró crecimiento en el sector luego de algunos meses a la baja. La industria fue 3% al alza y durante diciembre de 2025 se registraron $7800 MDD.

Aunque la lista mensual y anual no muestran sorpresas en los primeros lugares pues tienen juegos de deportes y los FPS tradicionales, hay juegos que sacaron la casta.

Uno de ellos es Borderlands 4 que pese a sus polémicas fue el tercer juego más vendido de 2025. En el caso de diciembre, Metroid Prime 4: Beyond se colocó en la séptima posición y solo con ventas físicas pues Nintendo no comparte datos de sus ventas digitales.

Por su parte, otra compañía japonesa tuvo un buen resultado. Hablamos de Capcom pues Monster Hunter Wilds fue el cuarto juego más vendido del año en EUA.

December 2025 Top 20 Best-Selling Premium Games – U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content) — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-01-22T14:00:07.505Z

