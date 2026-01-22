Gratis: la Epic Games Store te regala un juego lleno de caos y similar a GTA que ya puedes descargar en tu PC

Estamos iniciando un nuevo jueves y hay una entrega completamente gratuita en la Epic Games Store que está esperando que vayas por ella. Te invitamos a que sigas leyendo para descubrir lo que tienes que hacer para reclamar el juego que ya está disponible.

En esta ocasión, la Epic Games Store está regalando la copia de Rustler, entrega que ofrece bastante y que seguramente te hará pasar un buen rato en tu PC.

¿Cómo conseguir el título gratuito?

Haz clic en este enlace para reclamar Rustler .

. Da clic en el botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Aparecerá una pantalla con la información de la compra; en este caso, sin costo

Presiona Realizar pedido

Cabe mencionar que la entrega estará disponible gratis hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 29 de enero.

¿Qué es Rustler?

Rustler es un juego de acción de mundo abierto con vista superior que toma la fórmula clásica de GTA y la mezcla con un escenario medieval totalmente incorrecto a propósito. Controlas a The Guy, un campesino sin nombre ni gloria, en un mundo lleno de injusticias feudales, torneos ridículos, inquisiciones y caballeros valientes pero muy tontos. Puedes seguir misiones y una historia absurda o simplemente causar caos en pueblos y ciudades, ya sea a pie o robando caballos, peleando con espadas, ballestas automáticas y cualquier cosa que tengas a la mano.

El juego apuesta fuerte por la comedia, los anacronismos y las referencias a la cultura pop, peleas clandestinas medievales y sectas extrañas. El combate es directo y caótico, usando armas tradicionales, granadas sagradas o incluso caballos como proyectiles mortales. Para avanzar, debes engañar, traicionar y hacer alianzas rarísimas mientras participas en el Gran Torneo.

