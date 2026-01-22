Forza Horizon 6 tendrá el mapa más grande de la franquicia e incluirá más de 550 autos, ¿cuándo llegará a Xbox Game Pass?

El videojuego de carreras desarrollado por Playground Games fue uno de los grandes protagonistas del Developer_Direct 2026

Justo como se prometió, este jueves 22 de enero de 2026 tuvo lugar una nueva edición del ya tradicional programa Developer_Direct, donde los equipos de Microsoft y Xbox compartieron nuevos detalles de sus próximos proyectos. Uno de los títulos que hizo acto de presencia fue el esperado Forza Horizon 6.

Durante el evento en vivo, pudimos conocer más información sobre el videojuego de carreras desarrollado por Playground Games. De esta manera, ya tenemos una mejor idea de lo que podemos esperar de esta nueva propuesta de mundo abierto.

Japón es el protagonista de Forza Horizon 6

Durante el evento se hizo mucho énfasis en la ambientación de la nueva entrega. Mientras que en el título anterior viajamos a México, en esta ocasión tendremos la oportunidad de competir en toda clase de circuitos ubicados en tierras japonesas.

Los desarrolladores enfatizaron que Forza Horizon 6 tendrá el mapa más grande en la historia de la franquicia, además de que habrá más énfasis en la verticalidad. El título también presentará pistas ambiciosas que nos llevará tanto a locaciones rurales como urbanas.

Japón es un país rico en cultura, y el equipo de Playground Games viajó hasta allá para capturar de forma precisa y respetuosa la geografía de los lugares naturales, la arquitectura de las ciudades y otras características con el objetivo de hacer la representación más fiel posible.

Los desarrolladores se inspiraron en los ambientes de Japón para crear el mapa de Forza Horizon 6

Además, el estudio contó con la ayuda de Kyoko Yamashita, una consultora cultural y entusiasta de los coches que mantuvo conversaciones con la compañía y brindó retroalimentación. Como fruto de esta colaboración, algunos garajes tendrán el número 78, que en tierras niponas es un símbolo de buena fortuna.

Los desarrolladores confirmaron el regreso del sistema de temporadas y recalcaron que la exploración es el corazón de Forza Horizon 6. Pero claro, los autos también son una parte integral de la experiencia. Gehan Pathiraja, diseñador de vehículos, confirmó que habrá más de 550 coches en el lanzamiento.

Los fanáticos pueden esperar carros clásicos de la cultura nipona, así como modelos contemporáneos como el nuevo GR GT, que combina desempeño, velocidad y elegancia.

¿Cuándo estará disponible Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 presentará una tecnología mejorada de audio, y el equipo puso mucho empeño en capturar los sonidos típicos de las cascadas, los campos y otros ambientes nipones para crear un escenario realista y creíble. Por supuesto, la música incluirá artistas de la región.

El título de carreras incluirá garajes personalizables que serán útiles para guardar autos, así como un nuevo espacio en el que podrán construirse para crear un entorno social. Por otra parte, los desarrolladores confirmaron el regreso de todas las funciones de accesibilidad de entregas previas y revelaron que habrá más opciones, como un modo de alto contraste.

Ahora bien, ¿cuándo estará disponible la nueva entrega? Torben Ellert, director de diseño en Playground Games, confirmó que el lanzamiento oficial tendrá lugar el próximo 19 de mayo para Xbox y PC. Esta información no es sorprendente, pues hace unos días se filtró la fecha de estreno junto a detalles de las ediciones de lujo.

Vale la pena recordar que, una vez más, estamos ante un estreno de día 1, lo que significa que el videojuego estará disponible sin cargo adicional a través del servicio Xbox Game Pass Ultimate.

Forza Horizon 6 también tendrá eventos especiales inspirados en la cultura nipona

Finalmente, Forza Horizon 6 llegará a PlayStation 5 a finales de 2026, pero no hubo más información al respecto.

