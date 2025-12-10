Activision reconoce la mala recepción de Call of Duty: Black Ops 7 y anuncia cambios importantes para el futuro de la franquicia

La más reciente entrega de Call of Duty decepcionó a los fanáticos, pero los desarrolladores siguen comprometidos con la serie

Call of Duty: Black Ops 7 generó una muy mala primera impresión, y tristemente fue incapaz de cambiar la opinión de la comunidad de cara al lanzamiento oficial. Además, y pese a que los datos de ventas son desconocidos, todo parece indicar que el rendimiento comercial se quedó por detrás de las expectativas. Esta situación derivará en cambios importantes para el futuro de la franquicia.

A pesar de esta mancha en el historial de la serie, Activision sigue comprometida con el presente y futuro. Y aunque todo parece indicar que los lanzamientos anuales seguirán igual que siempre, al menos se tomarán medidas para garantizar que los próximos lanzamientos sean más innovadores y refrescantes.

El futuro “prometedor” de Call of Duty

Desde 2006, la saga ha estrenado, al menos, un nuevo juego cada año. Esa estrategia de lanzamientos siempre dio de qué hablar, pero al menos los estudios desarrolladores se turnaban para ofrecer experiencias distintivas. Lamentablemente, esa tendencia se apagó en años recientes y cada vez es más común ver estrenos consecutivos de la misma subserie.

CoD: Modern Warfare II debutó en 2022 y, tan solo un año después, se lanzó el criticado Modern Warfare III. De igual manera, Black Ops 6 llegó a las tiendas en 2024 con una buena recepción, pero en 2025 vimos el debut del controversial Call of Duty: Black Ops 7. Activision reconoce indirectamente que ese modelo no funciona.

A través de un comunicado en su sitio web, la compañía se sinceró y aseguró que está al tanto de que la serie fue incapaz de cumplir plenamente con las expectativas de la comunidad en años recientes. Además de reafirmar su compromiso con la entrega de 2025, anunció un cambio importante en su estrategia.

Activision confirma que se acabaron los lanzamientos consecutivos de la misma subserie de Call of Duty

Activision confirmó que, a partir de ahora, ya no habrá lanzamientos de las subseries Modern Warfare o Black Ops de forma consecutiva, tal como sucedió en los últimos 4 años. Esto significa que los jugadores podrán esperar nuevos contexto narrativos de cara al futuro. Se explica que hay muchas razones detrás de esa decisión, pero la principal es asegurarse de que cada experiencia sea única.

Y aunque todo parece indicar que los lanzamientos anuales permanecerán sin cambios , la empresa, ahora propiedad de Microsoft y Xbox, anunció que impulsarán la innovación con sus próximos proyectos. Se compartirán más información sobre los planes futuros en “el momento oportuno”.

El desliz de Call of Duty: Black Ops 7

A pesar del tropiezo de CoD: Black Ops 7, Activision afirma que el futuro de la franquicia es muy prometedor. “Creemos que nuestro mejor momento está por venir (…) Construimos la nueva era de Call of Duty, que ofrecerá exactamente lo que buscan junto algunas sorpresas que impulsarán la franquicia y el género”, se lee en el comunicado.

Por supuesto, deberemos esperar para descubrir a qué se refiere la compañía. Mientras tanto, los fanáticos de la más reciente entrega de la franquicia deben permanecer tranquilos, pues se lanzará nuevo contenido en los próximos meses.

Activision afirma que los comentarios de la comunidad ayudarán a los equipos a dar forma a las futuras actualizaciones. Al respecto, se indica que la actual Temporada 1 es la ola de contenido más grande hasta la fecha, y se promete que apenas es el comienzo. Los desarrolladores aseguran que no descansarán hasta que “Black Ops 7 se consolide como uno de los mejores juegos de Black Ops” que han hecho.

A pesar del aparente fracaso, Call of Duty: Black Ops 7 aún recibirá mucho contenido en los próximos meses

Para intentar convencer a los jugadores indecisos, la próxima semana se realizará un nuevo periodo gratuito en el que será posible probar el multijugador y el modo zombies de la más reciente entrega. Adicionalmente, los fanáticos actuales podrán conseguir doble experiencia para subir de nivel más rápido durante la promoción.

Pero cuéntanos, ¿qué esperas del futuro de la serie? Déjanos leerte en los comentarios.

