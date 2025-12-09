Xbox Game Pass podría expandirse y recibir más juegos clásicos de la primera consola de Microsoft en 2026, sugiere directivo

Xbox Game Pass atravesó por muchos cambios en los últimos años, y los meses recientes fueron particularmente difíciles para los suscriptores debido a una reestructuración completa en el servicio que derivó en aumentos de precios. A pesar de las polémicas, Microsoft mantiene el dedo en el renglón y podría tener algunas sorpresas bajo la manga para 2026.

El tiempo vuela, y cuesta creer que Xbox celebrará su 25.° aniversario durante el próximo año. La compañía se unirá a los festejos, aunque se desconocen cuáles son las sorpresas que prepara detrás de bambalinas. Eso sí, parece que los suscriptores del servicio y los fans de los juegos clásicos deben permanecer atentos.

Juegos antiguos de Xbox podrían llegar a Game Pass

Recientemente, Jason Ronald, vicepresidente de la próxima generación de Xbox, tuvo una entrevista con la cadena de noticias BBC News para hablar sobre ROG Xbox Ally, la nueva plataforma portátil desarrollada en colaboración con ASUS.

Aunque gran parte de la conversación giró alrededor de ese dispositivo, el anfitrión se tomó un momento para hacer una pregunta importante: ¿la compañía planea llevar más juegos clásicos de la primera consola de Microsoft a Xbox Game Pass para celebrar el 25.° aniversario de la marca?

Es una duda razonable. Si bien muchos títulos retro son retrocompatibles y se pueden jugar en las plataformas contemporáneas de Microsoft, otros más siguen perdidos en el limbo. El directivo se abstuvo de dar una respuesta concreta, pero sus palabras sugieren que, en efecto, es una posibilidad.

Jason Ronald de Microsoft sugiere que juegos del primer Xbox podrían llegar a Game Pass en 2026 y más allá

“Lo que diré es que no puedo anunciar nada hoy, pero en 2026 se celebra el 25.º aniversario de Xbox y queremos festejar el gran legado y la historia que tenemos con Xbox, además de definir el futuro del ecosistema”, comentó Jason Ronald. “No puedo confirmar ni negar lo que preguntas, pero estate atento, porque tenemos muchas novedades emocionantes que compartir el próximo año”, concluyó.

En otra parte de la entrevista, el vicepresidente de dispositivos y ecosistemas enfatizó que “los grandes juegos son atemporales”, y afirmó que la compañía tiene la necesidad y responsabilidad de preservar los títulos del pasado y permitir que se jueguen de formas completamente nuevas.

Xbox Game Pass tendrá un gran 2026

Debemos moderar las expectativas, pues Jason Ronald jamás confirmó que Xbox Game Pass se expandirá y recibirá más juegos clásicos; sin embargo, el hecho de que no negó esa posibilidad nos da esperanza de ver más experiencias retro en el servicio de suscripción.

Vale la pena recordar que Microsoft puso fin a su programa de retrocompatibilidad en 2021, lo que dejó un catálogo de alrededor de 630 títulos de Xbox 360 y alrededor de 60 experiencias retro de la primera consola de la compañía disponibles en Xbox One y Xbox Series X|S; algunos de esos juegos recibieron mejoras para aprovechar el nuevo hardware.

Aunque es imposible saber si Xbox Game Pass abrirá sus puertas a esos y más videojuegos retro, el servicio se prepara para tener un excelente 2026. Actualmente, ya sabemos que 40 títulos se unirán al catálogo en los próximos meses, incluidos proyectos muy esperados por los fans como Gears of War: E-Day, High on Life 2. Fable y Forza Horizon 6.

Xbox Game Pass recibirá muchos estrenos de día 1 y más títulos en 2026, justo para celebrar el 25.° aniversario de la marca

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver más títulos de la vieja escuela en el programa de Microsoft? Déjanos leerte en los comentarios.

