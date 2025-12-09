Filtración confirma a Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem y otra sorpresa que muchos fans no esperaban

Otro rostro conocido por los fans también regresaría en la nueva entrega de la franquicia

El misterio se acabó: una filtración en la PlayStation Store confirmó a Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem. Los jugadores especularon durante meses con la aparición del icónico personaje en la nueva entrega de la franquicia de Capcom. El estudio hizo lo posible para ocultar su presencia, pese a la insistencia de los insiders de que el agente formaría parte del juego.

La PlayStation Store mostró un arte inédito, donde se ve a Grace Ashcroft, protagonista del juego, acompañada de Leon S. Kennedy. El personaje ha protagonizado algunos de los títulos más populares de la saga, por lo que su presencia en Resident Evil Requiem es bienvenida. Hay otra filtración que sugiere que habrá más personajes del pasado en la nueva entrega, incluyendo un rostro conocido de la pasada entrega de la serie.

La PlayStation Store filtra la aparición de Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem

Durante meses, insiders como Dusk Golem insistieron en que Resident Evil Requiem tendría varios protagonistas. Los aliados de Grace Ashcroft se han mantenido en secreto, pues al parecer Capcom oculta algo importante relacionado con la historia general de la saga. Esta mañana, se resolvió uno de los mayores misterios del nuevo juego, pues se confirmó que Leon S. Kennedy formará parte de él.

La tienda de PlayStation mostró un arte donde se ve al popular agente. La imagen aparece en la predescarga de la versión estándar de Resident Evil Requiem, así que en teoría cualquier usuario de PS5 puede verla al visitar la tienda. La cuestión es que, al parecer, la imagen se mostró antes de tiempo, pues The Game Awards 2025 será en unos días y, ahora, todos esperan que Leon S. Kennedy sea revelado oficialmente durante el evento.

Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem

Un detalle que llama la atención es que Leon S. Kennedy luce demacrado y, por ahora, su rol en el juego se mantiene como un misterio. El agente aparecerá con un look que recuerda a su aspecto en Resident Evil 4, pero es evidente que los años han pasado por el personaje. La imagen sugiere que será el coprotagonista de la aventura; sin embargo, Capcom podría sorprendernos y darle otro papel.

El regreso a Raccoon City es el pretexto ideal para profundizar en la historia de Leon S. Kennedy. Por alguna razones, que los fans especulan son importantes, Capcom mantuvo al personaje en secreto durante casi toda la campaña promocional del juego. Se espera que el misterio de Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem se resuelva por completo durante The Game Awards 2025.

La filtración apareció en la PlayStation Store

Filtración insinúa que habrá más personajes jugables

Un listado de GameStop dio pistas de otro rostro conocido que podría aparecer en Resident Evil Requiem como personaje jugable. Según la tienda, la edición Deluxe del juego incluirá un Pase de expansión llamado The Sanctuary, que dará acceso a nuevos escenarios con historia y a una actualización para el modo Mercenarios.

Lo interesante es que también se menciona un paquete de atuendos llamado Shadow Walker, que incluirá 3 trajes para Rosemary Winters. Los jugadores creen que la hija de Ethan podría ser otro personaje jugable de la nueva entrega de la franquicia. Continuar con su historia tiene mucho sentido, pues Capcom dejó algunos hilos sueltos al final de Resident Evil Village.

Otros fans especulan que Rosemary será un personaje de la historia, pero que no se podrá controlar, al menos no en la campaña. Muchos creen que será un personaje jugable en el modo Mercenarios o en un DLC. Sin embargo, tampoco está claro cuál será su papel en Resident Evil Requiem.

Al parecer, Rosemary Winters también será un personaje importante en la nueva entrega

