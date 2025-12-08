Netflix consideró comprar Electronic Arts antes de hacer su oferta millonaria por Warner Bros., según reporte

La semana pasada, Netflix hizo una oferta de $82.7 mil millones de dólares para comprar Warner Bros. El acuerdo ya tiene múltiples detractores y aún falta que diversos reguladores le den el visto bueno. Mientras Netflix batalla por mantener su oferta en pie, surgió un interesante reporte sobre sus planes de inversión para adquirir a importantes compañías de la industria del entretenimiento, entre ellas Electronic Arts.

De acuerdo con Bloomberg, Netflix consideró comprar Electronic Arts antes de hacer su oferta millonaria por Warner Bros. En septiembre, la desarrolladora de videojuegos confirmó su venta por $55 mi millones de dólares al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, así como a las firmas Silver Lake y Affinity Partners. Pese a esto, no deja de ser interesante que el gigante del streaming haya pensado gastar una fortuna en el estudio.

Entérate: ¿Shenmue 4 es una realidad? Filtración falsa engaña a los fans, y YS Net podría tomar medidas legales

Netflix estuvo interesado en la compra de Electronic Arts

Tanto a Netflix como a Electronic Arts les espera un largo camino por delante para cerrar sus respectivas compra y venta. Ambos acuerdos serán analizados por reguladores para descartar prácticas monopólicas que puedan dañar la industria del entretenimiento. De acuerdo con fuentes confiables, Netflix pensó en la posibilidad de hacer una oferta por la desarrolladora, que tiene en sus manos las franquicias deportivas más importantes de los videojuegos.

El reporte de Bloomberg revela que, en realidad, Netflix discutió la posible compra de 3 compañías antes de negociar con Warner Bros. Supuestamente, sus ejecutivos hablaron sobre la posibilidad de hacer ofertas por Fox y Disney. De esta forma, incrementarían de forma muy importante su presencia en las industrias del cine y la televisión.

Lo interesante, es que Netflix también consideró comprar Electronic Arts. No hay que olvidar que los dueños del servicio de streaming han apostado de forma importante por los videojuegos desde al menos 2021. Tener las franquicias de Electronic Arts —como EA Sports FC, Madden NFL, Battlefield, entre otras— significaría impulsar de forma destacada su negocio en el sector.

Netflix aún quiere un lugar en la industria de los videojuegos

El reporte revela que los directivos de Netflix no pudieron llegar a un acuerdo sobre las posibles compras. Según las fuentes, temían que su interés en Electronic Arts, Fox y Disney perjudicará de alguna forma la imagen de la empresa ante sus inversionistas. No está claro cuándo Netflix pensó en estas inversiones, pero se intuye que fue antes de que Disney adquiriera los activos de Fox.

Netflix está en una lucha para completar su oferta por Warner Bros., que incluye a su división de videojuegos. Esto significa que, si el trato se aprueba, se quedará con NetherRealm Studios, Rocksteady, Avalanche Studio y TT Games, estudios de Mortal Kombat, Hogwarts Legacy, así como de los juegos los juegos de DC y LEGO.

Netflix ganó las rondas de ofertas por Warner Bros.

Te interesa: Hideo Kojima habla de OD y Physint: su juego de terror es algo nunca visto y su título de sigilo es tan fácil de crear que podría hacerlo dormido

Electronic Arts tendrá nuevos dueños

Electonic Arts confirmó que llegó a un acuerdo para ser adquirida por el Fondo de Inversión Pública de Arabia, Saudita, Silver Lake y Affinity Partners. El trato implica $55 mil millones de dólares, así que se trata de la mayor inversión de adquisición privada financiada totalmente en efectivo en la historia.

Este acuerdo ha generado múltiples preocupaciones, pues el Fondo de Inversión será el dueño de más de 90% de la empresa. Por otro lado, Electronic Arts explicó que apostará por la inteligencia artificial tras la compra para poder maximizar sus ganancias. Muchos empleados temen que la compra se traduzca en diversas oleadas de despidos.

La adquisición pasará por un proceso regulatorio y, en caso de que todo saga bien, el Fondo de Inversión Pública de Arabia, Saudita, Silver Lake y Affinity Partners serán los nuevos dueños de Electronic Arts a más tardar a finales del año fiscal 2027.

El estudio y sus franquicias pasarán a nuevas manos en los próximos meses

Por si te lo perdiste: Katsuhiro Harada, productor de TEKKEN, abandonará Bandai Namco a finales de año, ¿qué pasará con la franquicia?

Busca más noticias relacionadas con Netflix y sus planes en la industria en esta página.

Fuente