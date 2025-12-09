Netflix dice que la división de juegos de Warner Bros. “es menor” y que por eso no le dio “ningún valor” en su oferta de compra

Netflix comprará Warner Bros. y, si todo sale bien, se convertirá en el nuevo dueño de NetherRealm Studios, Rocksteady, TT Games y Avalanche, equipos que conforman la división Warner Bros. Games. Curiosamente, el anuncio oficial de la adquisición no hizo mención al negocio de videojuegos ni detalló cuál será el futuro de las desarrolladoras.

La gran discusión está centrada en qué ocurrirá con los estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max tras la adquisición. La división de juegos de Warner Bros. también es importante para la industria del entretenimiento, por lo que directivos de Netflix hablaron posteriormente sobre sus planes para gestionar esta rama del negocio.

Gregory Peters, presidente y codirector ejecutivo de Netflix, reconoció que los estudios impulsarán el negocio de videojuegos de su compañía. Sin embargo, también señaló que Warner Bros. Games es un activo menor, por lo que no le atribuyeron valor en su oferta de compra.

Netflix opina sobre Warner Bros. Games y revela qué implica para su negocio

Netflix decidió adentrarse en la industria de los videojuegos en 2021. Desde entonces, ha invertido millones en acuerdos, desarrollos internos, adquisiciones de estudios y más para ganar terreno en el sector. Los estudios de Warner Bros. Games representan una gran oportunidad para potenciar su negocio a un nuevo nivel; sin embargo, a Netflix lo que realmente le interesa son los activos de cine y televisión.

Durante una charla con PocketGamer (vía Games Industry), Gregory Peters reveló que no le dieron un valor al negocio de videojuegos de Warner Bros. en su propuesta de adquisición. Reconoció que sus estudios de desarrollo son muy talentosos y celebró los éxitos que han conseguido, como Hogwarts Legacy; sin embargo, dejó claro que, por ahora, los videojuegos están en segundo plano.

“Si bien es cierto que han hecho un gran trabajo en el ámbito de los videojuegos, en realidad no les atribuimos ningún valor desde el principio porque son relativamente menores en comparación con el panorama general”.

Netflix cree que la división de juegos tiene poco valor en comparación con el resto del negocio de WB

El directivo de Netflix agregó que Warner Bros. Games representa muchas oportunidades para su negocio actual de videojuegos. Pese a ello, los estudios de desarrollo aún no forman parte de su modelo de negocios. La compra pasará por un largo proceso de aprobación, así que el futuro de NetherRealm Studios, Rocksteady, TT Games y Avalanche aún no está del todo decidido.

“Ahora estamos muy emocionados porque algunas de esas propiedades que han construido, Hogwarts es un gran ejemplo de eso, se han hecho bastante bien, y creemos que podemos incorporar eso a lo que estamos ofreciendo. Tienen estudios excelentes y gente estupenda trabajando allí, así que creemos que definitivamente hay una oportunidad. Pero, para que quede claro, no lo hemos incluido en nuestro modelo de negocio”.

Gregory Peters, codirector ejecutivo de Netflix

¿Cuáles son los planes de Netflix para su negocio de videojuegos?

Gregory Peter también confirmó que Netflix seguirá apostando por la industria de los videojuegos. Desde su perspectiva, han aprendido mucho sobre el negocio y eso queda reflejado en la forma en que aprovechan “el valor de las mejoras estratégicas” que han implementado durante los últimos años. El ejecutivo añadió que Netflix siempre ha sido coherente con lo que puede ofrecer a sus miembros en cuanto a entretenimiento interactivo.

El directivo destacó los recientes títulos basados en El Juego del Calamar y Happy Gilmore, película que tuvo un juego de golf, y afirmó que el título deportivo no es “una obra maestra increíble”. Sin embargo, cree que su popularidad es una muestra de que van por el camino correcto.

En clara referencia a las polémicas de Roblox y al tema de las microtransacciones, añadió que Netflix es —y continuará siendo— un lugar seguro para los niños. Añadió que uno de sus objetivos es seguir añadiendo experiencia de alto calibre al servicio, como los juegos de Rockstar Games.

“Creemos que podemos ofrecerles un espacio muy seguro, sin pagos dentro de la aplicación ni anuncios, y simplemente darles un lugar donde jugar. También estamos buscando una nueva distribución para propiedades intelectuales de juegos con historia. Lo hicimos con Grand Theft Auto. Acabamos de lanzar Red Dead Redemption, que, como pueden ver, encabeza las listas de éxitos en móviles. Así que ese es otro gran ejemplo”.

Peter añadió que Netflix apostará por más juegos con componentes sociales, pues han tenido una gran aceptación. Ante esto, no está claro cuál será el papel de Warner Bros. Games en su negocio, en caso de que pueda concretar la compra.

