Actor de Michael de Santa en GTA V es víctima de swatting tan seguido que la policía ya conoce su nombre

Ned Luke compartió una imagen de una carta que revela que al menos un involucrado en estas bromas será condenado

A pesar de tener más de 10 años a sus espaldas, GTA V permanece como uno de los videojuegos más populares del momento. Los actores que participaron en el proyecto de Rockstar Games también ganaron mucha visibilidad en redes sociales por obvias razones, pero la fama tiene un lado negativo.

Ned Luke, quien interpretó a Michael de Santa en la campaña principal, tiene una relación muy cercana con la comunidad gracias a sus transmisiones en vivo en las que juega al título de mundo abierto; sin embargo, en los últimos años experimentó de primera mano lo molesto que puede ser el swatting.

Actor de GTA V es víctima de swatting… otra vez

Para aquellos que lo olvidaron, es prudente recordar que esta práctica consiste en realizar una denuncia falsa para enviar la policía o las fuerzas especiales a la casa de un creador de contenido durante una transmisión en vivo. Aunque parece una broma inofensiva, representa un delito grave que, lamentablemente, ya tuvo víctimas fatales.

Para su desgracia, Ned Luke ya se volvió un blanco muy recurrente del swatting. El último incidente tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, mientras el actor de 67 años jugaba el modo online de GTA V junto Rob Wiethoff, quien prestó su voz al vaquero John Marston en Red Dead Redemption.

Mientras jugaba GTA V en stream, Ned Luke tuvo que atender a la policía en otro caso de swatting

La transmisión en vivo transcurría con normalidad, pero alrededor del minuto 37 podemos observar en la cámara que 2 policías entran en la habitación donde el actor de Michael de Santa se encuentra. El clip del momento se hizo viral y se compartió por separado en redes sociales y YouTube.

Tanto Ned Luke como las autoridades abordaron la situación con total tranquilidad, lo que demuestra que el intérprete de GTA V está muy familiarizado con ese tipo de incidentes. Quizás lo más curioso es que uno de los policías conoce a la celebridad por su nombre, posiblemente a causa de los numerosos casos de swatting en los que se ha visto involucrado el artista.

Tras una breve y amistosa interacción que duró apenas un par de segundos, Luke continuó con el stream de Grand Theft Auto V como si nada hubiera sucedido. Al final, la transmisión superó las 2 horas de duración, lo que deja en evidencia que los esfuerzos de los bromistas para molestar al actor no rindieron frutos.

Ned Luke toma medidas contra sus atacantes

Tristemente, Ned Luke ya se convirtió en una víctima recurrente del swatting. Uno de los incidentes más virales ocurrió en noviembre de 2023 durante las fiestas del Día de Acción de Gracias. En ese entonces, el actor de GTA V tuvo que terminar abruptamente la transmisión en vivo después de que los cuerpos policiales irrumpieron en su casa.

En aquel momento, la celebridad afirmó en redes sociales que era la sexta vez que le ocurría debido a que su dirección y más datos personales se filtraron previamente en Internet. Otro caso similar tuvo lugar a finales de ese mismo año.

En su más reciente stream, Ned Luke sugirió que esa era, al menos, la octava vez que era blanco de swatting desde finales de 2023. Aunque es difícil imaginar que esta práctica se detenga, al menos el actor no se quedó con los brazos cruzados y ya tomó medidas al respecto.

El 27 de diciembre de 2025, el intérprete de Michael de Santa publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se observa una carta judicial. Según el documento, al menos una persona involucrada en los casos de swatting enfrenta cargos federales y tendrá que comparecer ante el tribunal en enero de 2026.

Pero dinos, ¿qué opinas de este caso? Déjanos leerte en los comentarios.

