Mientras Battlefield 6 va en caída libre en Steam, Arc Raiders mantiene la racha positiva y reúne a miles de jugadores cada día

Ambos títulos multijugador aún son muy populares en PC, pero el juego de Embark Studios tiene una comunidad más saludable

En la actualidad, los juegos como servicio enfrentan más dificultades para triunfar y crear una comunidad fiel a su alrededor debido al exceso de competencia; incluso aquellos que triunfan experimentan toda clase de problemas para retener el interés de los fanáticos a largo plazo. Battlefield 6 y Arc Raiders representan 2 diferentes caras de la misma moneda.

Los títulos de Electronic Arts y Embark Studios fueron una de las sorpresas más gratas de 2025 y, sin lugar a dudas, acapararon los titulares en sus semanas de lanzamiento. Ambos juegos debutaron en octubre y eclipsaron al Call of Duty: Black Ops 7, que llegó a las tiendas a principios de noviembre.

Arc Raiders es uno de los grandes éxitos de 2025

Arc Raiders la tenía más difícil para sobresalir y triunfar. Al final del día, es muy difícil en el panorama actual de la industria de los videojuegos que una nueva propiedad intelectual compita contra los grandes y logre forjar una fanaticada longeva, especialmente en el género de los títulos multijugador.

A pesar de tener todo en contra, el proyecto de Embark Studios generó una excelente primera impresión durante sus sesiones de prueba y logró mantener el ímpetu durante el estreno, lo que le permitió registrar cifras de jugadores impresionantes.

El shooter de extracción debutó el 30 de octubre de 2025 con un récord de 481,966 usuarios concurrentes en la plataforma de Valve, una hazaña asombrosa al tratarse de una nueva IP. Quizás lo más sorprendente es que, 2 meses después de su lanzamiento original, aún mantiene una gran porción de su comunidad.

2 meses después de su lanzamiento original, Arc Raiders mantiene una comunidad muy saludable en Steam

En este momento, Arc Raiders posee 243,730 jugadores concurrentes en Steam. Al revisar las gráficas, descubriremos que supera con facilidad los 200,000 jugadores simultáneos todos los días, con momentos en los que alcanza las 300,000 personas conectadas al mismo tiempo.

Esto deja en evidencia que los desarrolladores han hecho un gran trabajo para mantener el interés de la comunidad a largo plazo. Actualmente, este título ocupa el puesto número 4 de las propuestas más populares de la tienda de PC, sólo por detrás de Counter-Strike 2, Dota 2 y PUBG: Battlegrounds.

Battlefield 6 lucha por mantenerse en la cima

Mientras Arc Raiders se mantiene firme, Battlefield 6 se encuentra en una situación más peliaguda. El FPS de Electronic Arts debutó el 10 de octubre con bombillo y platillo, convirtiéndose así en un éxito rotundo al vender 7 millones de copias en todas las plataformas durante su estreno.

El videojuego de acción registró un récord de 747,440 usuarios concurrentes en Steam, la mejor cifra en la historia de la franquicia; sin embargo, y pese a que aún es muy popular en PC, es innegable que sus estadísticas van en caída libre, especialmente si se les compara con los datos del título de Embark Studios.

La mejor marca de las últimas 24 horas fue de 125,230 jugadores simultáneos, con 77,174 personas conectadas en este momento. Aunque son datos muy saludables, es innegable que el punto de popularidad más alto de Battlefield 6 quedó atrás y ni siquiera el periodo gratuito logró atraer a nuevos fans. Esta situación es más llamativa si consideramos que Redsec, el Battle Royale free-to-play, tampoco generó mucho ruido.

Battlefield 6 aún es muy popular en Steam, pero muestra una tendencia descendente

Por supuesto, las cifras de Steam representan sólo una pieza del rompecabezas y es muy probable que BF6 sea extremadamente popular en consolas. De cualquier forma, es innegable que Arc Raiders es el shooter multijugador del momento, al menos en PC.

Pero dinos, ¿aún juegas alguno de estos proyectos? ¿Por qué crees que BF6 perdió tantos jugadores en 2 meses? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Arc Raiders si visitas esta página y podrás leer las últimas noticias sobre Battlefield 6 si das clic en este enlace.

