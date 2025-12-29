Silent Hill quiere tener lanzamientos anuales: productor de Konami habla sobre el futuro de la franquicia de terror

Motoi Okamoto reconoció que expandir el alcance de la franquicia será un reto para los próximos años

Silent Hill regresó con éxito gracias al buen recibimiento de Silent Hill 2 Remake y Silent Hill f. Si bien hubo otros proyectos en el camino, estos 2 lanzamientos particulares revitalizaron el interés por la saga de terror luego de años de estar en las sombras. Konami quiere aprovechar esta buena racha para mantener la saga activa a largo plazo. Por ello, piensa en la posibilidad de que Silent Hill tenga lanzamientos anuales.

Motoi Okamoto, productor de la IP, habló sobre los planes que tienen para el próximo año. Reconoció que los lanzamientos más recientes de la saga fueron un éxito, por lo que ya planean nuevas entregas y remakes. Lo interesante es que la meta del creativo es que Silent Hill tenga al menos un lanzamiento cada año a partir de 2026.

El futuro de Silent Hill está en los lanzamientos anuales

Si bien proyectos recientes como Silent Hill: The Short Message y Silent Hill: Ascension no tuvieron el impacto esperado, es un hecho que la saga de Konami está en uno de sus mejores momentos luego de décadas de altibajos. Ahora que la saga está de nuevo en el radar de los jugadores, Konami quiere aprovechar para mantener su vigencia de ahora en adelante.

Para ello, el estudio ya tiene importantes proyectos en puerta, entre ellas nuevas entregas de la saga y un remake del primer juego. Por ahora, los títulos aún tienen una fecha de lanzamiento confirmada, pero todo indica que se apegarán a un calendario de lanzamientos anuales. Al menos así lo sugirió Motoi Okamoto en una entrevista reciente.

La saga regresó con éxito e, incluso, tuvo nuevas entregas

En declaraciones para Famitsu (vía VideoGamer), el creativo habló sobre sus expectativas y planes para 2026. Okamoto reveló que su deseo es que Silent Hill tenga lanzamientos anuales luego del éxito de Silent Hill 2 Remake y Silent Hill f. Añadió que será un reto que no sabe cuándo cumplirá, pero insistió en que es importante para que el interés por la franquicia siga vigente.

“Incluyendo títulos anunciados y no anunciados, nuestro objetivo es lanzar títulos a un ritmo de aproximadamente un título al año. Está por verse cuánto podemos lograrlo, pero haré todo lo posible como productor de la serie. Idealmente, nos gustaría que el entusiasmo por Silent Hill siguiera creciendo, y haremos todo lo posible por ofrecerles nuevas actualizaciones, así que les pedimos un poco más de paciencia”.

Konami quiere que Silent Hill tenga lanzamientos anuales

¿Qué nuevos juegos de la franquicia vienen en camino?

Por ahora, Konami ya confirmó 2 nuevos juegos de Silent Hill que llegarán en los próximos meses. El más destacado es el remake del primer juego de la saga, que debutó para PlayStation en 1999. La nueva versión del título está en manos de Bloober Team, quienes cumplieron con las expectativas al traer de regreso la secuela.

Según filtraciones, el estudio también hará un remake de Silent Hill 3; sin embargo, Konami no lo ha confirmado. El otro proyecto que ya es oficial se llama Silent Hill Townfall. Es desarrollador por Screen Burn, quienes han trabajado en el género. Se especula que será un proyecto similar a Short Message y que narrará varias historias cortas. También hay planes para expandir la saga con entregas ambientadas en diversas regiones, incluyendo Latinoamérica.

Si la estrategia de Okamoto inicia el próximo año, es lógico pensar que dichos títulos llegarán por separado en 2026 y 2027. También existe la posibilidad que un proyecto mayor, como el remake, llegue acompañado de otro juego de menor alcance. Tendremos que esperar para saber cómo será el calendario de lanzamientos y si Konami podrá cumplir con su meta de tener entregas anuales de Silent Hill.

Más juegos de la saga vienen en camino

