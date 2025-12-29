Veterano de EA cree que los juegos AAA “sin alma” harán que las personas acepten la inteligencia artificial

Durante la última década, el desarrollo de juegos AAA se ha enfrentado a enormes desafíos. Algunos creativos consideran que las grandes producciones están en crisis, pues son demasiado parecidas y, en algunos casos, genéricas. Mark Darrah, veterano de EA y BioWare, cree que esto es un problema enorme, pues hará que los jugadores acepten la inteligencia artificial ante la falta de resultados.

Por medio de su canal de YouTube, el exproductor de Dragon Age y Anthem reflexionó sobre el estado actual de la industria. Desde su perspectiva, los juegos AAA dejaron de tomar riesgos desde hace mucho, y sólo apuestan por fórmulas que han tenido éxito en el pasado.

Cree que esto ha generado una oleada de títulos muy similares, que describió como producciones “sin alma”. Considera que, ante la falta de calidad e ideas innovadoras, los jugadores empezarán a interesarse en los título que una inteligencia artificial generativa pueda ofrecer.

Mark Darrah hace una fuerte crítica a los juegos AAA

El creativo conoce muy bien los problemas que aquejan a la industria. Durante años, trabajó en producciones AAA, incluyendo algunas que fueron rotundos fracasos, tales como Anthem. Ahora que se tomó un respiro de las grandes producciones, hizo una dura crítica a la industria actual. Mark Darrah piensa que el problema principal con los AAA es que su presupuesto se ha ido a las nubes en los últimos años.

La consecuencia del aumento en los costos de producción es clara: los estudios se arriesgan menos ante la posibilidad de perder cientos de millones de dólares si es que sus juegos fracasan. Otra de las repercusiones es que los grandes estudios hacen AAA apegados a fórmulas que han tenido éxito, lo que provoca que los títulos sean muy parecidos, a pesar de ser producciones de compañías distintas.

“El efecto de esto es que todo se vuelve cada vez más beige, cada vez más similar. Toman cada vez menos riesgos”.

Mark Darrah cree que la industria AAA está en crisis

El creativo añadió que los juegos AAA actuales son “demasiado homogéneos” y que pecan por ser producciones “sin alma”. Entiende que las compañías deben evitar el mayor número de riesgos; sin embargo, cree que esto generará un problema a largo plazo.

Desde su perspectiva, si las grandes producciones pierden “su chispa”, entonces los jugadores estarán más dispuestos a aceptar lo que se genera mediante una inteligencia artificial.

El creativo cree que los jugadores aceptarán la IA ante la crisis de la industria

El uso de inteligencia artificial generativa en los videojuegos ha generado bastante polémica. Algunas personas critican el uso de la tecnología pues, desde su punto de vista, sólo hará que las historias, los personajes y demás elementos de un juego sean genéricos.

Mark Darrah considera que si la industria AAA sigue por el mismo camino, entonces será tan genérica como la inteligencia artificial. Entonces, los jugadores empezarán a aceptar la tecnología, sin importarles si sus títulos fueron hechos por personas o una IA.

“Una de las razones por las que algunos consumidores podrían estar dispuestos a aceptar la IA generativa es que sienten que, en cierta medida, muchos medios ya se han vuelto insulsos, que el proceso de exprimir el arte a través de una lente comercial ya ha despojado a los medios que consumen de toda su esencia, alma y espíritu. Entonces, ¿por qué no dejar que un robot lo cree?”.

El creativo cree que la IA ganará terreno frente a AAA genéricos

