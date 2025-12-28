Rainbow Six Siege: hackers regalaron miles de dólares en créditos a jugadores del FPS, pero ¿recibirás un banneo por utilizar las monedas?

Ubisoft sufrió un hackeo masivo, y se dice que R6 fue un Caballo de Troya para robar los códigos fuentes de muchos juegos

Rainbow Six Siege pasa por unas fiestas decembrinas bastante turbulentas. Lo que debió ser una temporada de tranquilidad y felicidad, se tornó en caos después de que un grupo de hackers invadiera los servidores del FPS y regalaran créditos fraudulentos a los fans. Pero, ¿qué pasará a quienes usaron esas monedas para comprar artículos en la tienda?

La controversia se desató a primera hora del fin de semana. Durante el sábado 27 de diciembre, empezaron a surgir reportes que dieron cuenta de un posible hackeo, con jugadores que recibieron una suspensión sin motivo alguno. Otros usuarios también empezaron a notar que ganaron grandes cantidades de créditos, skins y otros objetos.

Ubisoft aborda la polémica de Rainbow Six Siege

Posteriormente, empezaron a surgir videos en redes sociales donde los supuestos infractores se burlaban de Ubisoft y utilizaban el sistema de baneos para escribir un mensaje dentro de Rainbow Six Siege. Ante esto, la compañía francesa apagó temporalmente los servidores del FPS.

Esta situación generó mucha incertidumbre. Después de recibir los créditos fraudulentos, muchos usuarios se apresuraron a aprovechar la brecha de seguridad para comprar artículos en la tienda. En cambio, streamers y personalidades importantes de la comunidad instaron a los fanáticos a no gastar los “regalos”.

“No inicien sesión en su juego ni gasten créditos. Esa es mi advertencia. Banearon a gente en el pasado por los propios errores [de Ubisoft]. Así que, sin duda, recomiendo ni siquiera iniciar sesión”, afirmó el creador de contenido KingGeorge. Adicionalmente, moderadores de Discord recomendaron ignorar las monedas fraudulentas.

Pero, ¿qué pasará con quienes hicieron caso omiso a estas advertencias y gastaron sus créditos en la tienda? En una publicación en redes sociales, la compañía francesa afirma que planea revertir la actividad desde el inicio del hackeo. También aseguró que trabajan arduamente para solucionar el problema de raíz para permitir que los fans inicien sesión y jueguen con normalidad.

Ubisoft también confirmó que los jugadores que usaron los créditos regalados para adquirir artículos de Rainbow Six Siege antes de que se apagaran los servidores no serán merecedores de un banneo, aunque aún está por verse qué pasará con sus compras y los regalos fraudulentos que recibieron por parte de los hackers a raíz de esta brecha de seguridad.

¿Ubisoft está en peligro?

La última publicación sobre el tema se compartió en redes sociales durante la tarde del sábado 27 de diciembre, y aún hay muchas dudas. Al momento de redactar estas líneas, el sitio web oficial señala que los servidores de Rainbow Six Siege siguen apagados en consolas y PC.

Lo que parecía un simple hackeo dirigido a un juego multijugador, podría ser mucho más grave y tener grandes consecuencias. A raíz de esta polémica, empezaron a difundirse numerosos rumores que señalan que Ubisoft fue víctima de un hackaeo masivo y que el FPS fue un Caballo de Troya.

Los servidores de Rainbow Six Siege sigue offline

La plataforma de ciberseguridad Vx-Underground señaló que un segundo grupo de hackers, no relacionado con el primero, logró extraer una gran porción del código fuente interno de la compañía francesa, y se dice que hay datos de juegos de la década de 1990 hasta la actualidad. Los informes también indican que una tercera agrupación extorsionó a los directivos de la empresa y amenazaron con liberar la información.

Ubisoft aún no aborda estos reportes, y parece que hay contradicciones en las filtraciones. Así pues, recomendamos tomar estos rumores con pinzas y esperar a que se compartan más detalles de carácter oficial. Se dice que la vulneración del código fuente se trata de “otro ataque de hace unos años” y no está relacionado con la actual crisis que se vive en el título multijugador.

De cualquier forma, los fanáticos de Rainbow Six Siege se preguntan cuándo podrán volver a jugar. En este momento, se desconoce la posible fecha en la que se reacivarán los servidores.

