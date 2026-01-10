Acusan a Nintendo de usar inteligencia artificial para promocionar My Mario, la compañía lo niega

El público sigue siendo renuente cuando se trata del uso de inteligencia artificial (IA) en el trabajo creativo. Aunque cada vez son más las compañías que están a favor de esta tecnología hasta en el ámbito de los videojuegos hay algunas que han guardado distancia, como Nintendo, razón por la que muchos alzaron la voz para criticarla por supuestamente usarla en reciente campaña.

Nintendo arrancó 2026 con el anuncio de la disponibilidad de su línea de productos My Mario en América y lo hizo con una publicación en redes sociales.

Acusan a Nintendo de usar inteligencia artificial

A primera vista, la publicación no parecía fuera de lo ordinario, pero los internautas no tardaron en hallar inconsistencias que los hicieron acusar a la compañía por supuesto uso de inteligencia artificial.

Varios fueron los usuarios de Twitter (X) que tras un análisis señalaron que dichas inconsistencias son propias del pobre uso de la inteligencia artificial, apuntando principalmente a las manos de los modelos, ya que a su parecer exhiben unos dedos inusualmente largos.

Hay una imagen en especial que deja ver a una modelo con un dedo pulgar algo largo en una dirección poco natural, casi de la misma manera en la que otra modelo sostiene una tableta con la que una niña juega My Mario.

Entérate: Nintendo dejó claro que no usará inteligencia artificial.

Ai? Nintendo of all companies using AI? And poorly?!



Geez pic.twitter.com/NsQpAf7fHv — GoodTofuFriday (@GoodTofuFriday) January 9, 2026

That's why you can't make decent products? You're out of money if you're using AI to promote stuff — N-TG (@ShadowNTG) January 9, 2026

Nintendo niega usar inteligencia artificial

Luego de que las sospechas se hicieran más grandes, salió públicamente brittonimacoroni para afirmar ser una de las modelos que participaron en la sesión de fotos y prometer que no se trata de inteligencia artificial.

Pese a tal afirmación de una de las involucradas en la campaña, los internautas seguían con las dudas, elucubrando sobre la posibilidad del uso incorrecto de edición con inteligencia artificial.

The model claims it isn't pic.twitter.com/1R4jzqwVlU — Jon Cartwright (@JonComms) January 9, 2026

Aunque no suele hacerlo en casos como éste, Nintendo no se quedó callada, sino que a través de un representante oficial se puso en contacto con Nintendo Life para dejar claro que no se usó inteligencia artificial para las imágenes promocionales de My Mario.

De esta manera, Nintendo despejó de una vez por todas las inquietudes de los internautas, aunque por supuesto no puso fin a las acusaciones de algunos que que optaron por seguir con su postura.

No es la primera vez que Nintendo enfrenta acusaciones de esta clase. Recordemos que los fans de The Legend of Zelda señalaron posible uso de inteligencia artificial en una aplicación de la compañía, mientras que fans de Mario Kart World creen que se usó esta tecnología en la última entrega de la serie, aunque la respuesta de la compañía fue negativa.

Por si te lo perdiste: la primera Navidad del Nintendo Switch 2 dejó qué desear.

Nintendo afirma que no usó inteligencia artificial en el material promocional de My Mario (imagen: Nintendo)

¿Qué te parecen las imágenes?, ¿te parece que Nintendo usó inteligencia artificial para crear las imágenes promocionales de My Mario? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Nintendo si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3