GTA VI: Rockstar explica por qué despidió a desarrolladores del juego y niega prácticas antisindicales

GTA VI aún no debuta, pero está en medio de una gran polémica. Sindicatos y autoridades de Reino Unido acusaron a Rockstar Games de “prácticas antisindicales” luego de que despidiera a más de 30 desarrolladores que trabajaban en el esperado juego. Los creativos protestaron con el respaldo del Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB), mientras que Rockstar se defendió de las acusaciones.

La guerra de declaraciones continúa, así que el prestigiosos estudio dio la cara y explicó por qué despidió a los desarrolladores. Reafirmó que el problema inició al corroborar que ciertos empleados estaban filtrando información confidencial de GTA VI a fuentes externas. Un portavoz profundizó en el tema y detalló cómo operaban.

Mientras tanto, IWGB alzó de nuevo la voz en apoyo a los trabajadores afectados. El sindicato habló de nuevo sobre supuestas prácticas antisindicales y considera que Rockstar Games violó la lay al despedir a los desarrolladores.

¿Por qué Rockstar Games despidió a desarrolladores de GTA VI?

Por medio de un portavoz, el estudio recalcó que los recientes despidos no tienen que ver con una afiliación sindical ni con ninguna actividad de los trabajadores relacionada con la protección de sus derechos. Recalcó que las personas fueron despedidas por hacer filtraciones de GTA VI en foros y redes sociales.

Rockstar afirmó que siempre ha tenido “tolerancia 0 ante la divulgación no autorizada de información” y que la seguirán teniendo en el futuro. De acuerdo con los detalles, trabajadores de Reino Unido y Canadá compartieron sin autorización detalles sobre el gameplay de GTA VI e información de juegos aún no anunciados en las redes sociales. Los detalles llegaron, supuestamente, a manos de influencers y al menos un periodista.

“Hemos dejado claro en todo momento que tomamos las medidas necesarias contra un grupo de personas en el Reino Unido y Canadá que compartieron información altamente confidencial, incluyendo información relacionada con características de juegos de próximos lanzamientos y títulos aún no anunciados, en una red social pública e insegura. Esto constituyó una violación de políticas de confidencialidad bien establecidas y bien entendidas”.

Rockstar combatirá cualquier filtración sobre GTA VI y sus próximos juegos

La compañía lamentó los despidos, pero reiteró que fueron necesarios ya que “la confidencialidad es fundamental en todo lo que hace Rockstar Games”. Añadió que las filtraciones de cualquier tipo pueden causar “graves prejuicios comerciales y creativos”, así que tienen que proteger GTA VI y otros de sus proyectos debido al gran interés que despiertan.

“Incluso la más mínima filtración de información relacionada con nuestros productos y prácticas puede causar graves perjuicios comerciales y creativos, como hemos visto en el pasado, y perjudicar la experiencia de nuestros leales jugadores y nuestro dedicado equipo. Nunca se trató de afiliación sindical. Siempre hemos tenido tolerancia 0 ante la divulgación no autorizada de información, y siempre lo haremos”.

Sindicato arremete de nuevo contra el estudio de GTA VI

IWGB se pronunció de nuevo en contra del despido de 34 empleados de Rockstar Games. Esta semana se llevó a cabo una audiencia donde el organismo a favor de los trabajadores solicitó medidas cautelares para proteger los derechos laborales de los afectados. En este caso, se traducen en un apoyo financiero para quienes están a la espera de la próxima audiencia.

La idea es que algunos de los desarrolladores regresen a la nómina de Rockstar hasta que exista un veredicto sobre el caso. IWGB señaló que los despidos ponen en riesgo las vidas de los afectados ante “la brutal represión sindical” del estudio, que dejó sin ingresos a múltiples familias.

“Este caso no se trata sólo del sufrimiento de las 31 personas que perdieron su sustento en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de la arrogancia de una empresa como Rockstar, que cree que su tamaño y rentabilidad le otorgan licencia ilimitada para abusar de sus trabajadores, y hacerlo con impunidad”.

Las protestas contra Rockstar Games continúan

