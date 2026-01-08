Switch 2 tuvo una mala Navidad y sus ventas fueron 35% menores que las de su antecesora en 2017

La consola de Nintendo tuvo récord de lanzamiento, pero la temporada de fiestas no resultó tan favorable

Tras un debut histórico en verano de 2025, Switch 2 apuntaba para ser uno de los productos más deseados durante la temporada de fiestas. No era una expectativa extraña pues lo mismo sucedió con su antecesora. Sin embargo, los resultados estuvieron lejos de lo que pasó en 2017 y nueva información reveló que las ventas navideñas de la nueva consola híbrida de Nintendo estuvieron por debajo de las que tuvo Switch hace 8 años durante ese periodo.

NO TE LO PIERDAS: Gratis: la Epic Games Store te regala un divertido juego que ya puedes descargar en tu PC

No fue una buena Navidad para Nintendo

Pese a su récord de lanzamiento, Switch 2 no fue el éxito que se esperaba durante la temporada navideña

Las fiestas quedaron atrás y es momento de revisar el balance del periodo comercial más importante del año. En el caso de Switch 2 no hay buenas noticias pues la consola se estrelló durante la temporada navideña y no pudo repetir el éxito que Switch tuvo en 2017.

De acuerdo con información de The Game Business, la Navidad fue un tanto amarga para Nintendo en distintos mercados occidentales. El primer dato llega desde Estados Unidos, pues se reporta que las ventas de Switch 2 fueron 35% menores que las de Switch en su primera temporada de fiestas en 2017.

Resultados similares se registraron en Reino Unido y otros países de Europa. De ahí destaca el caso de Francia, pues Nintendo lleva años de dominio en ese país, pero el cierre de 2025 arrojó ventas 30% menores para Switch 2 en comparación con la primera consola híbrida en su primer temporada de fiestas.

Incluso en Japón hubo resultado negativo. El reporte revela que durante las fiestas navideñas se vendieron 1.32 millones de unidades de Switch 2, pero esa cifra está 5.5% por debajo de lo que logró el primer Switch en su estreno.

Quienes vivieron esa etapa, recordarán que en 2017 Switch se convirtió en un fenómeno mundial y en uno de los productos más deseados del mercado. Lamentablemente, no sucedió lo mismo con su sucesora.

Switch 2 debutó con 3.5 millones de unidades (las ventas más rápidas de la historia) pero se desinfló en la temporada de fiestas

¿Por qué la nueva consola de Nintendo no vendió como pan caliente?

Según Cristopher Dring, periodista de The Game Business, un alto empleado de Nintendo señaló algunos factores que frenaron el impulso que traía Switch 2 desde su debut.

Desde su perspectiva, el entorno económico adverso jugó en contra de la consola híbrida, tan solo el hecho de que fuera más cara que el primer Switch. También mencionó la ausencia de un lanzamiento relevante para el mercado occidental. Esto significa que Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, pese a ser buenos juegos, no fueron capaces de convertir a la consola en un fenómeno de ventas.

Mario Kart World no fue un vende consolas como Mario Kart 8 Deluxe

No se puede pasar por alto que el entorno no es favorable para el sector consolas. Un reporte reciente de Circana reveló que durante el Black Friday todas fueron a la baja: PS5, Switch 2 e incluso Xbox Series X|S fue superado por una consola de juguete, NEX Playground. En el caso de EUA, la consola de Sony vendió mucho más que la de Nintendo, algo que rompió las quinielas ya que algunos esperaban una victoria aplastante por parte de la compañía de Kioto. No sucedió.

ENTÉRATE: Nintendo sorprende con nuevos Joy-Con de diferentes colores para Switch 2 y apunta a los fans del estilo

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente