Grand Theft Auto VI “es como una exclusiva de PlayStation”, asegura fuente muy confiable

A pesar de que GTA VI también llegará a Xbox Series X|S, Jason Schreier afirma que PS5 es la plataforma principal

¿Grand Theft Auto VI es exclusivo de PlayStation? En lo absoluto, pues tendrá un lanzamiento multiplataforma y también llegará al mismo tiempo a los ecosistemas de Xbox; sin embargo, parece que Rockstar Games espera que el sandbox sea particularmente popular en el sistema de Sony.

GTA VI es, sin ninguna equivocación, el juego más esperado de la última década. Su importancia es tan grande que, según analistas, las consolas verán un aumento de ventas en la cercanía a su lanzamiento.

La pregunta del millón es: ¿alguna plataforma tendrá un acuerdo de exclusividad para el marketing? Take-Two Interactive aún no se pronuncia sobre esa posibilidad, pero las declaraciones de una fuente muy confiable indican que el nuevo videojuego de mundo abierto estará muy vinculado con PS5.

Xbox será irrelevante para Grand Theft Auto VI

Jason Schreier, editor de Bloomberg y uno de los periodistas más fiables de la industria de los videojuegos, estuvo presente en el último episodio del podcast Button Mash. Allí, compartió información muy relevante sobre la próxima entrega de la franquicia de Rockstar Games.

Alrededor del minuto 9:55 del episodio, el escritor destaca que Grand Theft Auto VI será “algo así como” una exclusiva de PlayStation 5. Si bien el título también llegará a Xbox Series X|S, la fuente señala de forma contundente que los ecosistemas de Microsoft son “prácticamente irrelevantes” para este lanzamiento.

“Estoy seguro de que [GTA VI] venderá millones en Xbox, pero PlayStation es la plataforma principal. Así que, en cierto modo, es como una exclusiva de PlayStation. La mayoría de las ventas serán en PS5 y, además, se venderán muchas PlayStation 5”.

Más adelante, Jason Schreier asegura que Sony está al tanto de la importancia de Grand Theft Auto VI, por lo que planeará su calendario de estrenos en torno al título sandbox y evitará lanzar sus próximos proyectos en la misma temporada. En esa línea, sospecha que Marvel’s Wolverine de Insomniac Games saldrá en septiembre u octubre de este año.

Xbox sería irrelevante para GTA VI y PS5 es la plataforma principal, afirma Jason Schreier

Por supuesto, hay muchas dudas sobre la fecha de lanzamiento de la nueva entrega. Si bien el debut está previsto para el 19 de noviembre de 2026, el periodista deja caer la posibilidad de que haya otro retraso debido a que el desarrollo aún no termina y todavía hay contenido incompleto.

PS5 podría tener marketing exclusivo de GTA VI

Las declaraciones de Jason Schreier sugieren que gran parte de la publicidad del juego de Rockstar Games estará centrada en PS5. Esta suposición se alinea con las afirmaciones previas de Alex Smith, un desarrollador de Bend Studios que, en 2023, aseguró que GTA VI tendría un acuerdo de exclusividad de marketing con PlayStation.

El informante también señaló que la compañía planea lanzar un bundle especial del PS5 Pro que incluya una copia de Grand Theft Auto VI. En caso de que ese rumor sea verdad, es muy posible que aumenten las ventas de la consola durante el estreno oficial del nuevo título.

En septiembre de 2024, el youtuber de tecnología RedGamingTech también señaló que PlayStation tiene los derechos de marketing para GTA VI. Take-Two Interactive aún no responde a estos informes, así que debemos tomar la información con pinzas y esperar para conocer los planes de lanzamiento.

Es muy posible que Sony tenga un acuerdo de exclusividad de PS5 con GTA VI

Pero cuéntanos, ¿dónde planeas comprar la nueva entrega? Déjanos leerte en los comentarios.

