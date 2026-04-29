Afirman que Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 abrió la puerta a nuevos jugadores y revitalizó la saga

El formato portátil y el catálogo completo impulsaron el interés por la franquicia entre usuarios que antes no podían jugarla.

La llegada de una nueva entrega de Resident Evil siempre genera conversación. Sin embargo, esta vez el enfoque va más allá del terror. El estreno de Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 trajo consigo un cambio interesante en la audiencia de la saga.

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De acuerdo con declaraciones recientes, esta versión logró algo clave: acercar la franquicia a jugadores que antes estaban fuera del ecosistema y todo apunta a que la estrategia funcionó mejor de lo esperado.

La portabilidad marcó la diferencia

El productor Masato Kumazawa explicó que lanzar el juego en formato portátil fue una gran ventaja. Esto permitió que más personas pudieran acceder a la experiencia sin depender de una consola potente o una PC de alto rendimiento.

Según sus palabras, esta accesibilidad facilitó que usuarios sin PlayStation 5 o equipos avanzados finalmente probaran la saga. El simple hecho de poder jugar en cualquier lugar hizo que el título fuera más atractivo. El impacto fue inmediato, la base de jugadores creció y muchos se acercaron por primera vez al universo de Resident Evil gracias a esta versión.

Un catálogo que empuja a jugar toda la saga

Otro punto clave fue el lanzamiento simultáneo de Resident Evil 7 y Resident Evil Village en Nintendo Switch 2. Esta combinación permitió que nuevos usuarios siguieran un camino claro dentro de la franquicia.

Kumazawa comentó que varios jugadores comenzaron con Resident Evil 7 y luego avanzaron hasta llegar a Resident Evil Requiem. Esto demuestra que la estrategia atrajo público y también lo mantuvo enganchado, lo que resultó en una experiencia más completa. Gracias a esto, los jugadores pudieron entender mejor la historia y conectar con la evolución de la saga sin cambiar de plataforma.

Nintendo Switch 2 sigue ampliando su impacto

Desde su lanzamiento el 5 de junio de 2025, Nintendo Switch 2 se ha convertido en una opción atractiva para títulos importantes. Su combinación de potencia y portabilidad sigue generando oportunidades para estudios y franquicias.

El caso de Resident Evil Requiem deja claro que llevar grandes juegos a más plataformas puede cambiar el alcance de una saga y demuestra que aún hay muchos jugadores interesados.

¿Crees que Nintendo Switch 2 es la mejor forma de entrar a Resident Evil? ¿Has probado algún juego de la saga en formato portátil? Cuéntanos en los comentarios.

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