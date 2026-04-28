PlayStation no sería el único en implementar DRM en compras digitales: 2K también exigiría comprobaciones obligatorias cada 14 días en algunos juegos

La editora detrás de videojuegos como Marvel’s Midnight Suns y NBA 2K uniría fuerzas con Denuvo en un intento de frenar la piratería

La preservación volvió a ser un tema de conversación después de que se dio a conocer que, supuestamente, PlayStation empezó a implementar un sistema DRM que obliga a los jugadores a conectarse a Internet para validar las licencias de sus compras. Al parecer, más compañías podrían seguir estos pasos en un intento de acabar con la piratería.

De acuerdo con nuevos informes, 2K y Denuvo unieron fuerzas y aplicaron nuevas medidas de verificación online en algunos juegos de franquicias importantes, como Marvel’s Midnight Suns y NBA 2K. Parece que se trata de una respuesta directa a los esfuerzos de los piratas que distribuyen copias ilegales de juegos en PC.

Video relacionado: Tus videojuegos van a desaparecer

El sistema antipiratería Denuvo quedó expuesto

El grupo conocido como MKDev Collective y el usuario DenuvOwO, famosos en la comunidad por piratear videojuegos, afirmaron que encontraron una forma de vulnerar todos los single-player que están protegidos por Denuvo, el sistema DRM de alta seguridad que está diseñado para, precisamente, frenar la piratería en PC.

A finales de 2025, el colectivo de hackers se dio a la tarea de diseñar un sistema basado en un hipervisor que, en términos simples, instala un driver a nivel de Kernal que se encarga de interceptar y responder a las comprobaciones de Denuvo.

Este método no crea versiones “crackeadas”, pero cumple su cometido de dar acceso gratuito e ilegal a los juegos. En paralelo, el famoso especialista conocido como Voices38 se las arregló para eliminar por completo el sistema Denuvo en algunos juegos de alto perfil, incluido el reciente Resident Evil Requiem de Capcom.

Colectivos de piratería afirman que lograron hackear Denuvo, el sistema DRM más popular de PC

Son avances importantes en materia de piratería, así que era cuestión tiempo para que las compañías de la industria de los videojuegos reaccionaran con nuevas medidas de seguridad. Se desconoce si este caso está relacionado con el supuesto sistema DRM de PlayStation, pero parece que 2K también planea imponer comprobaciones obligatorias.

2K y Denuvo añadirían controles online obligatorios de 14 días

Ahora que Denuvo quedó prácticamente expuesto, los hackers pueden lanzar versiones pirateadas y sin DRM de juegos de PC. El medio Tom’s Hardware fue uno de los primeros en informar sobre el tema a principios de este mes y ahora compartió un nuevo hallazgo que seguramente dividirá las opiniones de los jugadores.

De acuerdo con la información, 2K y Denuvo unieron fuerzas para añadir medidas de seguridad adicionales en algunos juegos de la editorial en un intento por frenar la piratería.

Según se reporta, varios videojuegos, incluidos Marvel’s Midnight Suns, NBA 2K25 y NBA 2K26, ahora exigen una verificación online completamente obligatoria. Estos títulos utilizan un token DRM de autorización que caduca después de 14 días. Cuando esa firma expire, el juego se bloqueará hasta que los usuarios se conecten una vez más a la red.

Los juegos de 2K estarían bajo un nuevo sistema DRM que bloquearía el acceso después de 14 días

Los expertos señalan que es imposible eludir este método, ya que implica una comunicación bidireccional con los servidores reales del sistema Denuvo. Así pues, parece una respuesta directa a los esfuerzos de los hackers.

Hasta el momento, 2K aún no aborda la situación mediante un comunicado oficial, similar a lo que se observa del lado de PlayStation, pero los jugadores reaccionaron con enojo a este hallazgo, pues argumentan que los consumidores legales que tienen conexiones lentas o prefieren jugar en dispositivos como Steam Deck podrían enfrentar problemas para validar sus compras.

Pero cuéntanos, ¿crees que esta medida es un “mal” necesario para frenar la piratería? ¿Qué opinas de estos sistemas DRM? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre los juegos de DRM si visitas esta página.

Video relacionado: El apocalípsis de videojuegos del que no te hablan

Fuente