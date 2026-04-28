Muchos juegos retrocompatibles de Xbox 360 dejaron de funcionar en Series X: Microsoft ya investiga el problema que afecta a decenas de fans

De acuerdo con los reportes de la comunidad, una gran cantidad de videojuegos antiguos presentan errores en la consola

La retrocompatibilidad con juegos antiguos fue una de las mejores iniciativas que llevó a cabo Microsoft bajo la administración de Phil Spencer. Este programa inició en 2015 y permite a los jugadores probar sus juegos de Xbox 360 en Xbox One y, más recientemente, Xbox Series X|S.

Lamentablemente, esta iniciativa se suspendió en 2021 debido a problemas de licencia que impedían añadir más videojuegos de generaciones anteriores. A pesar de ello, la librería de títulos compatibles es muy extensa, y todavía hay muchos usuarios que disfrutan la nostalgia y prefieren pasar sus tardes con lanzamientos clásicos.

Video relacionado: Esta campaña casi lo arruina todo: ¿qué pasó con ‘This is an Xbox’?

Un error impide jugar títulos retrocompatibles de Xbox 360

Por desgracia, un error técnico que lleva presente varias semanas evita que algunos jugadores de Xbox Series X puedan acceder al catálogo retrocompatible. Microsoft ya está al tanto de los problemas, pero se desconoce cuándo llegará una solución.

Los inconvenientes se reportaron por primera vez a inicios de abril en el subreddit de soporte de Xbox. Allí, numerosos jugadores señalaron que, al intentar iniciar un juego de Xbox 360 en su consola de actual generación, aparecía un error que les impedía completar la acción.

Al dar un vistazo en la sección de comentarios, vemos que la comunidad intentó llevar a cabo diversas soluciones: desde borrar el almacenamiento y usar un nuevo punto de acceso hasta reiniciar la consola. Estas alternativas no rindieron frutos, lo que naturalmente generó el disgusto de muchos jugadores.

Un error afecta a los juegos retrocompatibles de Xbox 360

Es un problema generalizado, pues muchos usuarios reportaron ver el mismo error. Esta situación obligó a la cuenta oficial de Soporte de Xbox en redes sociales a pronunciarse al respecto con un comunicado oficial.

“Estamos conscientes de que algunos jugadores de Xbox Series X no pueden iniciar ciertos juegos de Xbox 360 retrocompatibles y nuestro equipo investiga el asunto activamente”, se lee en el mensaje. Tristemente, este es el único mensaje que aborda esta cuestión.

¿Cuáles son los juegos afectados por el problema técnico?

Debido a que Microsoft no ha vuelto a mencionar el tema en una publicación de seguimiento, se desconoce cuándo llegará una solución. Mientras tanto, varios usuarios de Xbox señalan que aún observan el error de conectividad al intentar iniciar títulos retrocompatibles en su consola actual.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los juegos de Xbox 360 que dejaron de funcionar? A juzgar por la redacción del equipo de soporte, este problema sólo afecta a un grupo selecto de títulos retro; sin embargo, la comunidad afirma que todos los juegos de la plataforma antigua presentan el error.

Usuarios reportan que todos los juegos retro presentan el error

Varias respuestas del personal de soporte de Xbox a usuarios individuales parecen confirmar que el problema se debe a un error con los servidores de Microsoft, y parece que el inconveniente afecta principalmente a las consolas Xbox Series X más recientes, que al parecer no se validan correctamente con los servicios de Xbox 360.

De cualquier forma, muchos jugadores aún presenten problemas al intentar jugar sus títulos antiguos. Con un poco de suerte, Microsoft solucionará de raíz el error.

We're aware that some Xbox Series X players are unable to launch select backwards compatible Xbox 360 games and our team is actively investigating. — Xbox Support (@XboxSupport) April 22, 2026

Pero cuéntanos, ¿eres uno de los jugadores afectados? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Xbox.

Video relacionado: Phil Spencer: ¿héroe o villano? Los grandes éxitos y fracasos del exdirector de Xbox

Fuente