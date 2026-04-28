Exdirectivo de PlayStation niega que quisieran burlarse de Xbox con el icónico video de intercambio de juegos de PS4

Shuhei Yoshida, antiguo jefe de Sony Interactive Entertainment, afirma que sólo querían comunicar la estrategia de Sony de una forma breve

La presentación original del Xbox One fue un completo desastre debido al enfoque en las funciones de TV, la confirmación de que la consola necesitaría conexión permanente a Internet y que sería imposible prestar títulos usados. En aquel entonces, PlayStation sacó ventaja con un divertido video que muestra cómo intercambiar juegos en PS4.

A simple vista, parecía que Sony se burlaba deliberadamente de la estrategia de Microsoft; sin embargo, Shuhei Yoshida recordó el video más de 10 años después y señaló cuál era el verdadero objetivo de la compañía.

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El origen del icónico video de intercambio de juegos de PlayStation 4

Viajemos al pasado para recordar una de las presentaciones del E3 más icónicas de los últimos tiempos. En 2013, la compañía publicó un video tutorial que mostraba cómo compartir los juegos usados en el nuevo PlayStation 4. Al principio, parece que se trata de un instructivo serio, pero pronto descubrimos que es una broma.

El video muestra Shuhei Yoshida, quien le habla directamente al espectador y dice “así es como se comparten los juegos en PS4″. Inmediatamente después, aparece un título con el siguiente mensaje: “paso 1: compartir el juego”. A continuación, se comparte otro clip en el que el ahora exdirectivo de la compañía pasa una copia física de Killzone Shadow Fall a Adam Boyes, quien se limita a mirar a cámara mientras dice “gracias”.

El video de Sony que explica cómo compartir juegos de PS4 se hizo viral

Este “tutorial” se compartió entre la presentación de Xbox en el E3 2013 y la de Sony, y muchos pensaron que se trataba de una burla hacia el enfoque en la conexión permanente a Internet que anunció Microsoft en aquel entonces. Y sí, el PlayStation 4 ganó muchos puntos de simpatía.

Pero ahora, 10 años después, Shuhei Yoshida reveló en una entrevista reciente para WhatCulture Gaming que el equipo nunca tuvo la intención de hacer mofa de Xbox. En su lugar, explica que sólo deseaban explicar de una forma muy breve y directa el enfoque que abordaría Sony con respecto al DRM.

“Fue muy divertido. En ese momento, no queríamos burlarnos de Xbox. Pero como ellos anunciaron su DRM y el sistema antes de que habláramos del PS4, mucha gente y medio de comunicación nos preguntaban qué hacíamos nosotros. E intentamos comunicarlo de forma muy breve”, comentó el exjefe de Sony Interactive Entertainment.

Sony aplicaría una nueva medida DRM

Por supuesto, resulta irónico el momento en el que salió a la luz esta entrevista con Shuhei Yoshida. Hace un par de días, múltiples jugadores usaron las redes sociales para exponer que, aparentemente, PlayStation empezó a exigir una comprobación online de las licencias de los juegos digitales en PS4 y PS5.

Según los primeros informes, los jugadores deben iniciar sesión y conectarse a Internet al menos una vez cada 30 días. En caso contrario, los títulos digitales se bloquearán y será imposible disfrutarlos sin conexión. Sony guarda silencio sobre esta polémica, y empiezan a surgir reportes contradictorios.

El servicio automático de atención a clientes de la compañía confirma que la medida es real y que se aplicará a todas las compras que se realizaron en la PS Store después de la actualización de marzo; sin embargo, otros trabajadores niegan que sea necesario autenticar las compras digitales.

La supuesta implementación de un sistema DRM en PlayStation causó pánico entre los jugadores

De cualquier forma, la comunidad ya expresó su preocupación a la par que expertos en preservación recalcan una vez más la importancia de medidas que protejan a los consumidores.

Pero cuéntanos, ¿recordabas el video? Déjanos leerte en los comentarios.

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