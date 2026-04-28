¿Marvel’s Spider-Man tendrá un spin-off de Venom? Fuente muy confiable responde a los rumores y genera dudas

Nadji Jeter, actor de Miles Morales, afirmó que el proyecto de Insomniac Games se canceló tras el fallecimiento de Tony Todd

Marvel’s Spider-Man es, ante los ojos de muchos fanáticos de los cómics, uno de los mejores videojuegos de superhéroes en la historia reciente. Tras el lanzamiento de la exitosa secuela de 2023, la comunidad empieza a preguntarse qué es lo que sigue para la franquicia, y muchos esperan que Venom esté involucrado en cualquiera de los planes.

Los fans que probaron la segunda entrega saben muy bien que el simbionte desempeña un rol clave en la historia, y ciertamente hay espacio para explorar nuevas tramas que giren alrededor del personaje. Por supuesto, hay quienes desean que Insomniac Games dedique todo un juego a este antagonista.

Aunque el estudio de PlayStation tiene las manos llenas con el nuevo Marvel’s Wolverine, algunas pistas sugieren que el próximo videojuego del universo del arácnido ya está una producción. ¿Eso significa que Venom regresará de alguna u otra forma? Es complicado.

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El futuro de Venom es incierto

A finales de abril, el actor Nadji Jeter, quien da vida a Miles Morales en la franquicia de PlayStation, afirmó en el podcast Love it Film que Insomniac Games tenía la intención de lanzar más contenido dedicado a Venom. El intérprete de voz señaló específicamente que un juego y un DLC estaban en la mesa de planeación.

Según Jeter, los planes se vinieron abajo cuando el actor Tony Todd, quien prestó su voz al villano en la secuela, perdió la vida a los 69 años de edad en 2024.

“Íbamos a lanzar un juego de Venom y un DLC, pero perdimos a Tony Todd. Me mostraron cómo iba a ser todo, e iba a ser un juego de Venom. ¿Ustedes jugaron la partida completa de Venom? Iba a ser simplemente un videojuego de Venom”, comentó el actor.

El estudio todavía no se pronuncia sobre estas declaraciones, así que es difícil saber si realmente hubo la intención de crear más proyectos que giraran alrededor del personaje. Como recordatorio, la compañía confirmó que “no tenía planeado ningún contenido adicional para la historia” de Marvel’s Spider-Man 2 tan solo un mes antes del fallecimiento de Todd.

Según Nadji Jeter, un juego de Venom y un DLC estaban en desarrollo antes del fallecimiento de Tony Todd

Aún hay muchas preguntas en el aire, y la situación acaba de dar un giro inesperado. En un hilo de ResetEra, Jason Schreier, quien es una de las fuentes más confiables de la industria, se unió a la conversación y respondió a un post titulado “se cancela el juego filtrado de Venom de Insomniac debido al fallecimiento de Tony Todd”. En específico, el periodista afirmó que “esto no es cierto”.

¿Acaso eso significa que nunca hubo un juego de Venom en producción? ¿Será que el proyecto en cuestión sigue en pie a pesar de la muerte del actor de voz? El escritor de Bloomberg se abstuvo de compartir detalles adicionales.

Marvel’s Spider-Man 3 podría ya estar en desarrollo

En 2023, Jon Paquette, director narrativo de Marvel’s Spider-Man 2, confesó que el equipo escuchaba los comentarios de los fans y estaba dispuesto a considerar la idea de crear un videojuego de Venom, pero no entró en detalles en aquel momento. Es un misterio si esa idea se quedó en el tintero o si realmente hubo la intención de profundizar en la historia del simbionte.

De cualquier forma, parece que otro juego de la franquicia podría ya estar en producción. Hace un par de semanas, el modelo Ben Jordan, quien prestó su rostro para Peter Parker en las últimas entregas tras sustituir a John Bubniak, publicó una foto en la que podemos ver que utiliza un traje de captura de movimiento mientras hace una pose que recuerda al superhéroe arácnido.

Es probable que una nueva entrega de Marvel’s Spider-Man esté en el horno, aunque Insomniac Games aún no responde a esta situación. Por ahora, el estudio está ocupado con los toques finales de Marvel’s Wolverine, que llegará a las tiendas el 15 de septiembre de 2026.

Es un misterio si Venom podría aparecer en otra entrega de la franquicia Marvel’s Spider-Man

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver un juego de la franquicia protagonizado por Venom? Déjanos leerte en los comentarios.

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