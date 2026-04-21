Alien: Rogue Incursion llega por sorpresa a Switch 2 y revive el terror espacial como nunca antes

El universo de Alien suma una nueva experiencia en consolas con un lanzamiento inesperado.

Los fans de los xenomorfos recibieron una sorpresa inesperada esta semana. Sin previo aviso y justo antes del “Alien Day” del 26 de abril, Survios lanzó Alien: Rogue Incursion – Part I: Evolved Edition en Nintendo Switch 2. El movimiento tomó a todos desprevenidos y ya está dando de qué hablar entre la comunidad.

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Cabe mencionar que este lanzamiento marca un momento interesante para la franquicia, ya que el juego nació como una experiencia de realidad virtual, pero ahora se adapta a un formato tradicional. Eso abre la puerta a muchos más jugadores que buscan tensión y acción sin necesidad de un visor VR.

Un regreso al terror clásico con ajustes modernos

En esta entrega tomas el control de Zula Hendricks, una Marine Colonial conocida por los fans del universo expandido. La historia se sitúa entre los eventos de Alien y Aliens, lo que le da un contexto muy atractivo para los seguidores de la saga.

La misión te lleva al planeta Purdan, donde investigas una señal de auxilio. Ahí descubres una instalación secreta de Weyland-Yutani infestada de xenomorfos. Desde ese momento, la tensión escala rápido y el peligro está presente en cada rincón.

El juego mantiene una atmósfera muy fiel a la franquicia. Los enemigos acechan, cazan y atacan con comportamientos impredecibles. Esa sensación constante de amenaza es uno de sus mayores aciertos.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

Cambios clave en Switch 2 y recepción inicial

Uno de los detalles más llamativos es la inclusión de controles tipo mouse en Nintendo Switch 2. Basta colocar el Joy-Con 2 sobre una superficie plana para activar este esquema. La idea recuerda a lo visto en Metroid Prime 4: Beyond, lo que sugiere que Nintendo está apostando fuerte por esta forma de jugar.

En cuanto a la recepción, la crítica ha sido generalmente positiva. Se ha destacado la ambientación y el respeto por el material original. Sin embargo, algunos comentarios apuntan a que el gameplay puede sentirse repetitivo tras varias horas. Aun así, el paquete resulta atractivo, sobre todo para quienes disfrutan del terror sci-fi con mucha tensión.

El futuro de Alien sigue creciendo

Este lanzamiento llega en un momento interesante para la franquicia. Por un lado, se confirmó que habrá versión para PlayStation 4 más adelante. Por otro, Creative Assembly ya trabaja en una secuela de Alien: Isolation, aunque todavía sin plataformas confirmadas.

Todo indica que el universo de Alien está lejos de desaparecer y busca nuevas formas de mantenerse vigente.

¿Le darás una oportunidad a esta entrega en Switch 2? ¿Crees que el formato tradicional mejora la experiencia frente al VR? Cuéntanos en los comentarios.

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