Dragon Ball: Sparking! ZERO tendrá un personaje que nunca ha sido jugable en Budokai Tenkaichi ni en ningún otro título de lucha

El videojuego de Bandai Namco y Spike Chunsoft le dará la bienvenida a uno de los luchadores más graciosos del anime

Dragon Ball: Sparking! ZERO causó una muy buena primera impresión y fue un éxito instantáneo de ventas, pero enfrentó problemas para mantener la atención de su audiencia a largo plazo. Sus desarrolladores están al tanto de los inconvenientes y ya trabajan en una actualización masiva que agregará más de 30 peleadores, incluido un luchador que nunca había aparecido en la franquicia.

La más reciente entrega de la serie Budokai Tenkaichi tiene el roster más grande en la historia de la serie de juegos de lucha. Esta propuesta debutó con 182 peleadores, una cifra que superó los 200 personajes tras el lanzamiento de múltiples paquetes de contenido descargable.

Actualmente, el videojuego de Spike Chunsoft tiene algunos de los luchadores más queridos por los fans: desde Goku Ultra Instinto hasta Broly en su versión de Dragon Ball Super; sin embargo, también incluye algunas caras menos conocidas que, con el paso de los años, quedaron en el olvido.

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El poderoso Mighty Mask llegará a Dragon Ball: Sparking! ZERO

Ahora, el título de Bandai Namco hace los preparativos para darle la bienvenida a uno de los peleadores más raros en la historia de la franquicia.

Tal como se prometió, el pasado fin de semana se llevó a cabo el evento Battle Hour 2026, donde se compartieron las últimas novedades de la franquicia en el terreno del anime y los videojuegos. Allí, se mostró el adelanto oficial de Dragon Ball Sparking! ZERO: Super Limit-Breaking NEO, el nuevo DLC masivo que incluirá mucho contenido.

Bandai Namco y Spike Chunsoft confirmaron que el siguiente paquete incluirá más de 30 luchadores, entre los cuales encontramos personalidades muy solicitadas por la comunidad: desde el Super Androide #17 hasta Cheelai. También hay caras clásicas como el Rey Piccolo y Nam. Pero hay una adición que llamó rápidamente la atención.

Hablamos del poderoso Mighty Mask. Quizás muchos lo olvidaron, pues solamente apareció en un capítulo del anime original. Para aquellos que todavía no unen los puntos, deben saber que nos referimos a la identidad secreta que utilizaron Goten y Trunks para competir en el 25.º Torneo Mundial de Artes Marciales.

Mighty Mask por fin será jugable en un título de lucha gracias a Dragon Ball: Sparking! ZERO

En Dragon Ball Z, este guerrero es uno de los finalistas de la competencia; sin embargo, los hijos de Goku y Vegeta roban su traje y entran en la arena en su lugar, donde se enfrentan a la Androide #18. Después de tener dificultades para seguir el ritmo de la pelea, el duo decide convertirse en Super Saiyajin y revela su verdadera identidad.

Si bien Dragon Ball: Sparking! ZERO tiene personajes que nunca aparecieron en otras entregas de la serie Budokai Tenkaichi, la mayoría pertenecen a la era de Dragon Ball Super por obvias razones. Por eso llama la atención que esta será la primera vez que Mighty Mask, que apareció por primera vez en la era de DBZ, apenas hará su debut jugable en un título de lucha.

Mighty Mask ya apareció en otros videojuegos de la franquicia

Este peleador apareció por primera vez en el episodio 214 del anime de Toei Animation y en el capítulo 438 del manga de Akira Toriyama. Su participación es mínima, y básicamente sólo sirve como alivio cómico. Y aunque Trunks y Goten son los guerreros detrás de la máscara, jamás muestran todo su potencial durante la batalla.

Con esto en mente, es lógico que Mighty Mask no apareciera con regularidad en los videojuegos de la franquicia. Eso está por cambiar con Dragon Ball: Sparking! ZERO, que marcará su debut como personaje jugable. Eso sí, vale la pena señalar que el personaje ya tiene historial en el gaming.

El luchador misterioso apareció por primera vez en Dragon Ball Z: Bakuretsu Impact, un título de cartas desarrollado por Dimps que debutó en 2007 en su natal Japón. Poco después, en 2009, también lo vimos en Dragon Ball Z: Dragon Battlers, otro juego de tarjetas coleccionables. Dicho proyecto para arcades sí tuvo una versión en inglés.

Mighty Mask, la “fusión” de Goten y Trunks, aparecerá en el videojuego de Dragon Ball

Desde entonces, Mighty Mask ha aparecido en títulos para dispositivos móviles y demás spin-off: desde Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Z: Dokkan Battle hasta Super Dragon Ball Heroes: World Mission y Dragon Ball Super Divers. Lo que tienen en común estos juegos es que son propuestas de estrategia que, en su mayoría, basan su gameplay en el uso de cartas.

Pero cuéntanos, ¿te alegra que el alterego de Goten y Trunks aparezcan en la nueva entrega de la franquicia Budokai Tenkaichi? Déjanos leerte en los comentarios.

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