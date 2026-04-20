Dragon Ball Super: productor explica por qué era necesario hacer un remake del anime y revela cuáles serán los cambios de la nueva versión

La serie de Toei Animation volverá durante el otoño de 2026 con una versión mejorada, y Akio Iyoku revela por qué se tomó esa decisión

Dragon Ball Super tuvo un inicio bastante complicado, pero eventualmente encontró su lugar en el corazón de la comunidad. Durante años, los fanáticos se preguntaron si el anime regresaría con nuevos episodios que adapten los arcos inéditos que aparecen en el manga de Toyotaro.

Efectivamente, la serie animada de Toei Animation volverá próximamente con más capítulos que explorarán la historia de Moro; sin embargo, antes debutará una nueva versión del show que llegó a la televisión japonesa en aquel lejano 2015, hace más de 10 años.

La decisión de realizar un “remake” del anime dividió las opiniones de la comunidad, y muchos cuestionan si realmente era necesario rehacer la serie de TV. Al respecto, el productor de la franquicia justificó la existencia de la versión mejorada y explica las novedades que se incluirán en este relanzamiento.

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Akio Iyoku explica los cambios que tendrá el remake de Dragon Ball Super

Justo como se prometió, el pasado fin de semana tuvo lugar el evento Battle Hour 2026. Aunque la convención se enfocó principalmente en las novedades que llegarán a los próximos videojuegos de la franquicia, también hubo lugar para la presentación de un nuevo adelanto de Dragon Ball Super: Beerus.

El avance dejó ver una animación de primer nivel que, en efecto, mejora sustancialmente la calidad visual del producto final. En un momento de la demostración, el productor Akio Iyoku apareció en escena para compartir más detalles sobre la nueva serie que debutará a finales de este año.

Lo primero que llama la atención es que el productor nipón se refiere a Dragon Ball Super: Beerus como la versión “Enhanced”, lo que sugiere que no se trata de un remake completo hecho desde 0. Dicho esto, el creativo deja claro que el nuevo formato aprovechará las tecnologías modernas para llevar el anime original a nuevos estándares.

Akio Iyoku confirma que Dragon Ball Super: Beerus es una versión Enhanced que incluirá escenas nuevas, mejor animación y una historia reconstruida

Akio Iyoku comenta que el objetivo de la nueva serie animada es “expresar el mundo de Dragon Ball Super, la creación del maestro Akira Toriyama, con mayor precisión y exactitud”. También hace hincapié en que ya pasó una década desde el estreno de la serie original y que la “expresión visual evoluciona día a día”.

Así pues, el productor señala que el equipo implementó nuevas técnicas en el anime para mejorar el apartado visual. En concreto, Toei Animation “añadió numerosas escenas nuevas, mejoró la calidad artística, volvió a renderizar todas las escenas y reconstruyó completamente la historia”.

Dragon Ball Super: Beerus hará que Bills sea más aterrador

Por ahora, se desconoce cuáles son los cambios concretos que experimentó el hilo argumental de Dragon Ball Super: Beerus. Lo que ya sabemos es que la nueva versión del anime dará especial énfasis en el lado más aterrador de Bills, el Dios de la Destrucción.

En específico, Akio Iyoku reconoce que los trailers de los juegos y otros contenidos muestran la faceta más juguetona y relajada del ser divino; sin embargo, señala que todo el equipo de producción del anime trabaja duro y usará las últimas técnicas visuales para mostrar la fuerza del antagonista principal.

Finalmente, el productor promete que Dragon Ball Super: Beerus será del agrado de tanto las personas que vieron la serie de 2015 como de los nuevos fanáticos. Aunque la fecha de estreno permanece como un misterio, el último adelanto reafirma que la emisión comenzará en otoño de 2026.

Beerus, conocido en Latinoamérica como Bills, será una fuerza amenazante en el remake del anime de Dragon Ball Super

En los últimos segundos del trailer se confirma que también se realizará una versión Enhanced del arco de la Resurrección de Freezer, que en el anime original pasó a la historia por tener una de las peores secuencias animadas de la franquicia. Se espera que este relanzamiento corrija los malos dibujos y los movimientos acartonados de los personajes.

Pero cuéntanos, ¿verás el remake? ¿Crees que era necesario rehacer el show de Toei Animation? Déjanos leerte en los comentarios.

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